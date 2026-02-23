Коли "єВідновлення" не вистачає на житло: які є варіанти для українців

Сертифікат "єВідновлення" часто не покриває повну вартість нового житла, особливо якщо зважати на ріст цін на нерухомість. У такому випадку власники зруйнованого житла можуть використати його як перший внесок за іпотекою "єОселя" і оформити різницю в кредит.

Що робити, якщо суми сертифіката не вистачає?

Розмір компенсації за програмою "єВідновлення" визначають індивідуально. Він залежить від характеристик знищеного об'єкта, зокрема року будівництва та місця розташування. Через це фактична сума може бути меншою за ринкову вартість нового житла, пояснюють в "Укрфінжитлі".

Сертифікат можна спрямувати на сплату першого внеску за державною іпотечною програмою "єОселя". Решту коштів покупець оформляє як кредит під 3% або 7% річних залежно від категорії позичальника.

Який термін дії сертифіката і чому з цим виникають проблеми?

Житловий сертифікат "єВідновлення" дійсний 5 років з дати його формування, зазначають в Дії. Протягом цього часу власник може:

придбати нове житло;

використати сертифікат як перший внесок за програмою "єОселя";

реалізувати його в будь-який момент у межах цього періоду.

Якщо сертифікат не використати протягом п'яти років, він втрачає чинність.

Важливо! Водночас кошти за сертифікатом резервуються лише на 30 днів після подання заяви на використання сертифіката. За цей час потрібно укласти договір купівлі житла. Якщо термін спливає, резервування скасовується і процедуру доведеться проходити повторно.

Який алгоритм дій для оформлення іпотеки?

Перший крок це вибір об'єкта, який відповідає умовам програми "єОселя". Житло має відповідати встановленим вимогам щодо типу, площі та інших критеріїв.

Далі необхідно подати заявку до банку та підтвердити платоспроможність. Банк оцінює доходи позичальника й ухвалює рішення щодо надання кредиту на суму, якої бракує для купівлі.

Після погодження фінансування сторони укладають договір купівлі протягом 30 днів із моменту резервування коштів сертифіката. Паралельно власник повинен припинити право власності на зруйноване житло та внести зміни до державних реєстрів. Без цього завершити угоду неможливо.

Чому банк може відмовити у пільговій іпотеці?