Через ці 8 пасток орендарі втрачають гроші: де найчастіше помиляються

Оренда житла для українців часто стає простою домовленістю, але на практиці орендарі регулярно втрачають гроші. Більшість ризиків з'являється вже після заселення, коли вплинути на ситуацію складніше.

Які пастки можуть коштувати орендарям грошей?

На ринку оренди є кілька ситуацій, які безпосередньо впливають на витрати орендаря й можуть призвести до втрати коштів, пише 24 Канал.

Відмова від письмового договору залишає орендаря без захисту у конфліктах із власником. Без документа не можна зафіксувати строки оплати, умови проживання чи порядок повернення завдатку, тому довести свою позицію майже неможливо. У таких випадках власник може змінити домовленості або не повернути гроші, пояснює портал Real Expert.

Наприклад, коли в орендованій квартирі ламається побутова техніка, це часто стає причиною суперечок між власником і орендарем, адже у законодавстві не прописано хто саме має платити за ремонт. Усе вирішують умови договору та те, за яких обставин майно зіпсувалося.

Неперевірені документи на квартиру означають, що житло можна втратити вже після заселення. Якщо орендар не перевірив право власності або не отримав згоду співвласників, угоду можуть оскаржити. Гроші в такому випадку повернути складно, а сам договір фактично не працює.

Борги за комунальні послуги стають проблемою вже після заселення. У квартирі можуть відключити світло або воду через старі несплачені рахунки власника, і вирішувати це доводиться орендарю. Без попередньої перевірки є ризик витратити додаткові кошти або залишитися без базових умов проживання.

Обіцянки ремонту або заміни меблів часто залишаються лише словами після отримання оплати. Власники відкладають роботи або відмовляються від них, якщо домовленості не зафіксовані письмово. У результаті орендар отримує житло гіршої якості й змушений витрачати власні гроші.

Схеми з "орендними канікулами" також є ризикованими без договору. Орендар вкладає гроші у ремонт та розраховує на безплатне проживання, але після завершення робіт власник відмовляється від обіцянок. Так квартира дорожчає коштом наймача, який не отримує компенсації.

Домовленості зі знайомими без договору часто закінчуються конфліктами. Навіть якщо відносини спочатку були хорошими, без чітких умов виникають непорозуміння щодо оплати, строків проживання або відповідальності за житло, що ускладнює проживання в орендованій квартирі.

Які шахрайські схеми оренди поширені в Україні?

Шахраї часто використовують оголошення про короткострокову оренду, особливо на свята, повідомляє Національна поліція України. Вони виставляють привабливі варіанти за заниженими цінами й підганяють із рішенням, мовляв, охочих багато, тому потрібно швидко внести аванс.

Після передоплати "власник" зникає і більше не виходить на зв'язок. У таких оголошеннях часто використовують чужі фото – їх беруть з відкритих джерел. Адреси можуть вказувати з помилками або вигадувати.

Є й схема з довгостроковою орендою. Людина орендує реальну квартиру на короткий термін, наприклад на тиждень, а потім пропонує її іншим уже на кілька місяців. Отримавши гроші наперед, вона зникає, а справжній власник може навіть не знати про це.

За словами рієлтора Олександра Бойко, шахраї можуть пропонувати купити "базу орендодавців". За незначну суму шахрай пропонує купити список контактів нібито реальних власників. Але виявляється, що всі ці номери або неактуальні, або взагалі вигадані.

Щоб уникнути таких ситуацій, завжди перевіряйте орендодавця та документи на квартиру. Не надсилайте передоплату до підписання договору та отримання ключів. Використовуйте перевірені платформи для пошуку житла,

– радить Олександр Бойко.

Які документи варто перевірити перед підписанням договору?

Перед підписанням договору слід перевірити паспорт орендодавця та документи, які підтверджують право власності на житло. Це може бути витяг з Державного реєстру речових прав або інший відповідний документ.

Водночас навіть копії документів не дають повної гарантії безпеки, адже їх можуть підробити. Тому важливо не обмежуватися паперами: краще особисто зустрітися з власником, оглянути квартиру і підписати договір із чітко прописаними умовами оренди.