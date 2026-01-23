Нові правила компенсації за розміщення ВПО: як подати заяву у 2026 році

У 2026 році Пенсійний фонд України оновив порядок отримання компенсацій за розміщення ВПО. Нові правила стосуються механізму нарахування виплат власникам житла.

Що змінилося для отримувачів компенсації?

Одним із ключових нововведень стала можливість отримати тимчасову компенсацію у випадках, коли заявник ще не має повного пакета підтвердних документів, повідомляє Пенсійний фонд України.

Дивіться також Виплати за зруйноване житло в Україні: що змінилося у 2026 році

Така виплата призначається на період їх відновлення, але не більш як на два місяці з дати подання заяви.

Основна компенсація за розміщення ВПО надається строком на шість місяців, починаючи з місяця звернення. Після завершення цього періоду виплата може бути продовжена автоматично, якщо під час перевірки підтверджується збереження права на допомогу.

Компенсація покриває:

витрати на спожиті житлово-комунальні послуги в межах установлених соціальних норм;

витрати на придбання скрапленого газу та пічного побутового палива в межах затверджених норм.

Право на отримання коштів мають юридичні особи, підприємства, установи, організації всіх форм власності та фізичні особи, які надають житло внутрішньо переміщеним особам без стягнення плати за проживання. Виплата здійснюється виключно через Пенсійний фонд України.

Коли компенсація не надається?

Компенсація за розміщення ВПО та тимчасова компенсація не призначаються у таких випадках:

внутрішньо переміщена особа вже отримує іншу державну компенсацію або субсидію на житлово-комунальні послуги за іншою адресою;

ВПО користується державною субсидією на оплату оренди житла в межах експериментального проєкту;

внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном понад 30 календарних днів підряд на дату подання заяви;

ВПО фактично не проживала за вказаною адресою більш як 30 днів поспіль;

під час перевірки виявлено неправдиві відомості, що впливають на право або розмір компенсації.

Як подати заяву на компенсацію за розміщення ВПО?

Заява на отримання компенсації подається в електронному форматі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для подання заяви необхідно:

увійти до особистого кабінету на порталі ПФУ;

обрати форму "Заява на отримання компенсації за розміщення ВПО";

заповнити інформацію про заявника та адресу житла, де проживають ВПО;

зазначити банківські реквізити для перерахування коштів;

внести дані про внутрішньо переміщених осіб відповідно до довідок про взяття на облік;

підписати заяву кваліфікованим електронним підписом або іншим дозволеним засобом електронної ідентифікації та надіслати її.

Як знайти форму "Заява на отримання компенсації за розміщення ВПО" / Скриншот 24 Каналу

Адреса фактичного проживання ВПО, зазначена в довідці, має повністю збігатися з адресою, за якою оформлюється компенсація.

Скільки власник житла отримає за розміщення ВПО?