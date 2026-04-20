Безкоштовне житло для УБД: хто має шанс отримати квартиру у 2026 році

Учасники бойових дій у 2026 році можуть отримати житло від держави або грошову компенсацію, але за певних умов. Щоб скористатися цією можливістю, потрібно стати на квартирний облік і відповідати вимогам.

У яких випадках УБД можуть претендувати на безплатне житло?

Право на допомогу виникає не лише через статус УБД, а й через життєві обставини та потребу в житлі, пише 24 Канал.

Держава підтримує тих, хто не має достатніх умов для проживання або належить до вразливих категорій.

Згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на квартиру або компенсацію можуть розраховувати:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій, які є внутрішньо переміщеними особами;

члени сімей загиблих захисників;

інші категорії ветеранів, передбачені законодавством.

Важливо, що рішення ухвалюють індивідуально. Якщо людина вже має житло або площа на одного члена сім'ї відповідає нормам, у допомозі можуть відмовити.

Як стати на квартирний облік і подати заяву?

Найважливіше – це стати на квартирний облік за місцем проживання. Саме після цього з'являється можливість отримати квартиру або компенсацію, зазначають у Міністерстві у справах ветеранів.

Заяву подають до органу місцевого самоврядування або через ЦНАП. Разом із нею потрібно підготувати документи:

посвідчення учасника бойових дій;

довідку про склад сім'ї;

документи про житлові умови;

інформацію про наявну нерухомість.

Після перевірки людину включають до черги. Вона визначає порядок отримання допомоги, але в більшості випадків просувається повільно.

Частину процедур у 2026 році можна пройти онлайн, проте рішення все одно ухвалює житлова комісія.

Коли можуть відмовити у безплатному житлі?

Відмова можлива навіть після подачі документів. Найчастіше причини пов'язані з невідповідністю умовам або неточностями в інформації.

Наприклад:

наявність житла або достатньої площі;

отримання державної допомоги раніше;

неповний пакет документів;

виявлена незадекларована нерухомість.

Також перевіряють, чи не погіршувала людина свої житлові умови перед подачею заяви. Наприклад, продаж або дарування квартири можуть вплинути на рішення.

Важливо! Окремо діє правило: скористатися державною допомогою на житло можна лише один раз.

Які альтернативи безплатному житлу доступні у 2026 році?

Окрім отримання квартири, існують інші варіанти підтримки. У багатьох випадках вони дозволяють швидше розв'язати житлове питання.

Серед них:

грошова компенсація на купівлю житла;

програми підтримки для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб;

пільгова іпотека, зокрема "єОселя".

У деяких громадах працюють місцеві програми співфінансування. Частину вартості житла покриває бюджет, іншу – сам отримувач.

