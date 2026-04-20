Безкоштовне житло для УБД: хто має шанс отримати квартиру у 2026 році
- Учасники бойових дій можуть отримати безкоштовне житло або компенсацію у 2026 році, якщо стануть на квартирний облік і відповідатимуть умовам, зокрема відсутність достатніх умов для проживання.
- Відмова у житлі можлива через невідповідність умовам, наприклад, наявність житла, отримання державної допомоги раніше, або подання неповного пакету документів.
Учасники бойових дій у 2026 році можуть отримати житло від держави або грошову компенсацію, але за певних умов. Щоб скористатися цією можливістю, потрібно стати на квартирний облік і відповідати вимогам.
У яких випадках УБД можуть претендувати на безплатне житло?
Право на допомогу виникає не лише через статус УБД, а й через життєві обставини та потребу в житлі, пише 24 Канал.
Держава підтримує тих, хто не має достатніх умов для проживання або належить до вразливих категорій.
Згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на квартиру або компенсацію можуть розраховувати:
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники бойових дій, які є внутрішньо переміщеними особами;
- члени сімей загиблих захисників;
- інші категорії ветеранів, передбачені законодавством.
Важливо, що рішення ухвалюють індивідуально. Якщо людина вже має житло або площа на одного члена сім'ї відповідає нормам, у допомозі можуть відмовити.
Як стати на квартирний облік і подати заяву?
Найважливіше – це стати на квартирний облік за місцем проживання. Саме після цього з'являється можливість отримати квартиру або компенсацію, зазначають у Міністерстві у справах ветеранів.
Заяву подають до органу місцевого самоврядування або через ЦНАП. Разом із нею потрібно підготувати документи:
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідку про склад сім'ї;
- документи про житлові умови;
- інформацію про наявну нерухомість.
Після перевірки людину включають до черги. Вона визначає порядок отримання допомоги, але в більшості випадків просувається повільно.
Частину процедур у 2026 році можна пройти онлайн, проте рішення все одно ухвалює житлова комісія.
Коли можуть відмовити у безплатному житлі?
Відмова можлива навіть після подачі документів. Найчастіше причини пов'язані з невідповідністю умовам або неточностями в інформації.
Наприклад:
- наявність житла або достатньої площі;
- отримання державної допомоги раніше;
- неповний пакет документів;
- виявлена незадекларована нерухомість.
Також перевіряють, чи не погіршувала людина свої житлові умови перед подачею заяви. Наприклад, продаж або дарування квартири можуть вплинути на рішення.
Важливо! Окремо діє правило: скористатися державною допомогою на житло можна лише один раз.
Які альтернативи безплатному житлу доступні у 2026 році?
Окрім отримання квартири, існують інші варіанти підтримки. У багатьох випадках вони дозволяють швидше розв'язати житлове питання.
Серед них:
- грошова компенсація на купівлю житла;
- програми підтримки для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб;
- пільгова іпотека, зокрема "єОселя".
У деяких громадах працюють місцеві програми співфінансування. Частину вартості житла покриває бюджет, іншу – сам отримувач.
Як Герою України отримати квартиру?
Герої України у 2026 році мають позачергове право на отримання житла, звільнення від витрат на оформлення документів та можливість отримання земельної ділянки для будівництва.
Родини загиблих Героїв України зберігають право на житлові пільги, зокрема повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг та можливість отримання житла або компенсацію.