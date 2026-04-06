Житло для військових у 2026 році: які варіанти реально доступні

Військові в Україні у 2026 році можуть отримати житло через кілька державних програм, зокрема скористатися іпотекою "єОселя" або житловим ваучером. Кожен із цих варіантів має свої умови, обмеження та порядок отримання, які напряму впливають на доступність житла.

Як працює єОселя для військових?

Програма "єОселя" дає змогу військовим придбати житло в іпотеку під 3% річних, пише 24 Канал.

Дивіться також "єОселю" перезапустять у 2026 році: що змінять для покупців житла

Вона охоплює як новобудови, так і вторинний ринок, що розширює вибір для покупців, зазначається на сайті "єОселі".

Основна умова – для однієї людини передбачено 52,5 квадратного метра, а на кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр. Якщо житло перевищує ці показники, різницю потрібно сплачувати самостійно.

Хоча "єОселя" дозволяє купити житло швидше, ніж інші варіанти, але вимагає стабільного доходу та готовності покривати додаткові витрати у разі перевищення площі.

Хто з військових може отримати безплатне житло?

Безплатне житло можуть отримати військові, які мають не менше 20 років вислуги та перебувають на квартирному обліку. Без цього стати в чергу неможливо.

Квартири надають із державного житлового фонду або купують за бюджетні кошти. У першу чергу житло отримують сім'ї загиблих військових, люди з інвалідністю та інші пільгові категорії.

Очікування може тривати роками, оскільки черга формується поступово і залежить від фінансування та наявності квартир у державному фонді.

Що таке житловий ваучер і як він працює?

Житловий ваучер – це грошова компенсація, яку держава надає окремим категоріям військових. Сума може сягати до 2 мільйонів гривень, зазначають в Дії.

Отримати її можуть учасники бойових дій і люди з інвалідністю. Гроші не видають просто як виплату – їх використовують для купівлі житла.

Компенсацію можна спрямувати на перший внесок за іпотекою або на часткове погашення кредиту. Це дозволяє поєднати ваучер із програмою "єОселя".

Які документи потрібні для отримання житла?

Щоб отримати житло або стати в чергу, військовий подає рапорт і пакет документів. До нього входять довідка про місце проживання, інформація про склад сім'ї та підтвердження пільг.

Після подання документи перевіряють, а рішення приймає житлова комісія. Саме вона визначає, чи включати військового до черги і коли він зможе отримати житло.

Чому військові часто не можуть купити житло?