Щоб не залишитися на вулиці: правила оренди житла в Німеччині для українців
- Вартість оренди в Німеччині складається з Kaltmiete (щомісячна плата за житло) та Nebenkosten (передплата за комунальні послуги), а також вимагається депозит у розмірі трьох місяців оренди.
- Для оренди житла українцям необхідно підтвердити офіційний дохід у Німеччині за останні 3 – 6 місяців, а вартість оренди не може перевищувати третину сукупного доходу сім'ї.
У Німеччині житлова політика значною мірою орієнтована на захист прав орендарів. Саме тому орендодавці дуже ретельно підходять до вибору мешканців, а короткострокова оренда тут майже неможлива — перевага завжди віддається довгостроковим договорам.
Про те, як та де шукати житло в Німеччині – розказало видання visitukrainе, передає 24 Канал.
Дивіться також Для частини українців хочуть обмежити витрати на оренду житла до 30% від доходу
Як формується ціна?
Вартість оренди у ФРН складається з двох частин:
- Kaltmiete – щомісячна плата за житло;
- Nebenkosten – передплата за комунальні послуги.
Більшість власників вимагають також депозит, зазвичай у розмірі трьох місяців оренди. Ці кошти зберігаються на спеціальному рахунку й виступають "страховкою" від пошкоджень майна. Крім того, орендар повинен повідомити про намір виїхати щонайменше за три місяці – інакше доведеться сплачувати оренду навіть за порожню квартиру.
Що потрібно українцям для оренди?
Для укладання договору необхідно надати підтвердження офіційного доходу в Німеччині за останні 3 – 6 місяців. Важлива умова: вартість оренди не може перевищувати третину сукупного доходу сім'ї. Якщо зарплати недостатньо, знадобиться поручитель.
У разі отримання соціальної допомоги (Jobcenter, Sozialamt тощо) потрібен спеціальний документ – Wohnberechtigungsschein або підтвердження дотацій (Wohngeld). Він визначає допустиму площу та вартість житла. Наприклад:
- 50 квадратних метрів – для 1 особи,
- 65 квадратних метрів – для 2 осіб,
- 80 квадратних метрів – для 3 осіб,
- 95 квадратних метрів – для 4 осіб,
- +15 квадратних метрів – на кожного наступного члена сім'ї.
Де шукати квартиру?
У Німеччині діє багато онлайн- та офлайн-сервісів. Серед найпопулярніших платформ:
Immobilienscout24.de – зручний пошук із фільтрами за площею, ціною та кількістю кімнат;
Wohnungsboerse.net – можливість створити профіль із власними критеріями;
Immowelt.de та Immonet.de – сервіси для пошуку квартир у містах і містечках;
Wg-gesucht.de – один із найбільших сервісів для пошуку житла.
Які ціни на оренду в Україні?
Ціни на оренду квартир в Україні стрімко зростають – особливо в початку осені. У центрах Києва однокімнатні квартири в Печерському районі зараз здають за 28 – 35 тисяч гривень/місяць, у Шевченківському – 25 – 30 тисяч, у Голосіївському – 20 – 25 тисяч гривень.
У регіонах ситуація значно м'якша: найдорожчі ціни фіксують у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, де за однушку доведеться платити від 16 – 19 тисяч гривень. Водночас у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві оренда стартує від 4 – 7 тисяч гривень, залежно від стану житла та району.