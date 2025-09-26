У Німеччині житлова політика значною мірою орієнтована на захист прав орендарів. Саме тому орендодавці дуже ретельно підходять до вибору мешканців, а короткострокова оренда тут майже неможлива — перевага завжди віддається довгостроковим договорам.

Про те, як та де шукати житло в Німеччині – розказало видання visitukrainе, передає 24 Канал.

Як формується ціна?

Вартість оренди у ФРН складається з двох частин:

Kaltmiete – щомісячна плата за житло;

Nebenkosten – передплата за комунальні послуги.

Більшість власників вимагають також депозит, зазвичай у розмірі трьох місяців оренди. Ці кошти зберігаються на спеціальному рахунку й виступають "страховкою" від пошкоджень майна. Крім того, орендар повинен повідомити про намір виїхати щонайменше за три місяці – інакше доведеться сплачувати оренду навіть за порожню квартиру.

Що потрібно українцям для оренди?

Для укладання договору необхідно надати підтвердження офіційного доходу в Німеччині за останні 3 – 6 місяців. Важлива умова: вартість оренди не може перевищувати третину сукупного доходу сім'ї. Якщо зарплати недостатньо, знадобиться поручитель.

У разі отримання соціальної допомоги (Jobcenter, Sozialamt тощо) потрібен спеціальний документ – Wohnberechtigungsschein або підтвердження дотацій (Wohngeld). Він визначає допустиму площу та вартість житла. Наприклад:

50 квадратних метрів – для 1 особи,

65 квадратних метрів – для 2 осіб,

80 квадратних метрів – для 3 осіб,

95 квадратних метрів – для 4 осіб,

+15 квадратних метрів – на кожного наступного члена сім'ї.



/ Фото Unsplash

Де шукати квартиру?

У Німеччині діє багато онлайн- та офлайн-сервісів. Серед найпопулярніших платформ:

Immobilienscout24.de – зручний пошук із фільтрами за площею, ціною та кількістю кімнат;

Wohnungsboerse.net – можливість створити профіль із власними критеріями;

Immowelt.de та Immonet.de – сервіси для пошуку квартир у містах і містечках;

Wg-gesucht.de – один із найбільших сервісів для пошуку житла.

