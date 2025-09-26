Укр Рус
Нерухомість Аналітика ринку Щоб не залишитися на вулиці: правила оренди житла в Німеччині для українців
26 вересня, 19:39
4

Щоб не залишитися на вулиці: правила оренди житла в Німеччині для українців

Альона Захарова
Основні тези
  • Вартість оренди в Німеччині складається з Kaltmiete (щомісячна плата за житло) та Nebenkosten (передплата за комунальні послуги), а також вимагається депозит у розмірі трьох місяців оренди.
  • Для оренди житла українцям необхідно підтвердити офіційний дохід у Німеччині за останні 3 – 6 місяців, а вартість оренди не може перевищувати третину сукупного доходу сім'ї.

У Німеччині житлова політика значною мірою орієнтована на захист прав орендарів. Саме тому орендодавці дуже ретельно підходять до вибору мешканців, а короткострокова оренда тут майже неможлива — перевага завжди віддається довгостроковим договорам.

Про те, як та де шукати житло в Німеччині – розказало видання visitukrainе, передає 24 Канал.

Як формується ціна?

Вартість оренди у ФРН складається з двох частин:

  • Kaltmiete – щомісячна плата за житло;
  • Nebenkosten – передплата за комунальні послуги.

Більшість власників вимагають також депозит, зазвичай у розмірі трьох місяців оренди. Ці кошти зберігаються на спеціальному рахунку й виступають "страховкою" від пошкоджень майна. Крім того, орендар повинен повідомити про намір виїхати щонайменше за три місяці – інакше доведеться сплачувати оренду навіть за порожню квартиру.

Що потрібно українцям для оренди?

Для укладання договору необхідно надати підтвердження офіційного доходу в Німеччині за останні 3 – 6 місяців. Важлива умова: вартість оренди не може перевищувати третину сукупного доходу сім'ї. Якщо зарплати недостатньо, знадобиться поручитель.

У разі отримання соціальної допомоги (Jobcenter, Sozialamt тощо) потрібен спеціальний документ – Wohnberechtigungsschein або підтвердження дотацій (Wohngeld). Він визначає допустиму площу та вартість житла. Наприклад:

  • 50 квадратних метрів – для 1 особи,
  • 65 квадратних метрів – для 2 осіб,
  • 80 квадратних метрів – для 3 осіб,
  • 95 квадратних метрів – для 4 осіб,
  • +15 квадратних метрів – на кожного наступного члена сім'ї.


/ Фото Unsplash

Де шукати квартиру?

У Німеччині діє багато онлайн- та офлайн-сервісів. Серед найпопулярніших платформ:

  • Immobilienscout24.de – зручний пошук із фільтрами за площею, ціною та кількістю кімнат;

  • Wohnungsboerse.net – можливість створити профіль із власними критеріями;

  • Immowelt.de та Immonet.de – сервіси для пошуку квартир у містах і містечках;

  • Wg-gesucht.de – один із найбільших сервісів для пошуку житла.

Які ціни на оренду в Україні?

  • Ціни на оренду квартир в Україні стрімко зростають – особливо в початку осені. У центрах Києва однокімнатні квартири в Печерському районі зараз здають за 28 – 35 тисяч гривень/місяць, у Шевченківському – 25 – 30 тисяч, у Голосіївському – 20 – 25 тисяч гривень.

  • У регіонах ситуація значно м'якша: найдорожчі ціни фіксують у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, де за однушку доведеться платити від 16 – 19 тисяч гривень. Водночас у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві оренда стартує від 4 – 7 тисяч гривень, залежно від стану житла та району.