Вивезти гроші за кордон після продажу квартири не так просто: які документи підготувати

Після продажу квартири українці можуть без проблем вивезти гроші за кордон, але лише за умови правильного оформлення коштів. Якщо сума перевищує встановлений ліміт, одного договору купівлі-продажу житла буде недостатньо.

Скільки грошей можна вивезти за кордон без декларації?

У 2026 році українці можуть перевозити через кордон готівку на суму до 10 тисяч євро без письмового декларування, пише "Судово-юридична газета".

Якщо сума більша, гроші потрібно декларувати на митниці та підтверджувати їхнє походження документами. Водночас закон не встановлює максимальної суми, яку можна вивезти з України, однак без необхідних паперів під час перевірки рахунки можуть заблокувати.

Після продажу житла українці часто припускаються однієї помилки – намагаються перевозити великі суми лише з договором купівлі-продажу. Насправді кошти спершу треба внести на банківський рахунок, а вже потім офіційно зняти через касу банку. Саме банківські документи підтверджують походження грошей для митниці.

Також важливо вказувати у договорі реальну суму продажу нерухомості. Якщо частину коштів передали неофіційно, іноземні банки можуть попросити додатково пояснити походження грошей.

Які документи можуть вимагати на кордоні?

Для вивезення суми понад 10 тисяч євро митники можуть попросити:

письмову митну декларацію;

договір купівлі-продажу житла;

банківську довідку про зняття готівки;

виписку з рахунку;

документи про валютно-обмінні операції;

підтвердження сплати податків.

На кордоні вам знадобиться виписка з особового рахунку, де чітко видно номер рахунку, рух коштів та їх джерело (продаж нерухомості). Пам'ятайте про терміни: довідки з банку про зняття готівки дійсні лише 90 днів,

– пояснюють в АН "Чемпіон".

Крім того, перевозити великі суми через кордон має саме власник рахунку. Навіть генеральна довіреність не дозволяє іншій людині вивозити ці кошти як власні.

Чому проблеми можуть виникнути вже після виїзду з України?

Після перетину кордону українці можуть зіткнутися з додатковими перевірками вже в іноземних банках. Фінустанови можуть попросити документи про походження грошей, особливо якщо людина перевозить великі суми після продажу нерухомості.

Перед виїздом обов'язково уточніть вимоги країни. Часто вимагається не лише апостиль, а й присяжний переклад договору та банківських виписок мовою тієї країни, куди ви ввозите капітал,

– наголошують в агенції.

Саме тому юристи радять зберігати всі документи, пов'язані з продажем житла, банківськими операціями та сплатою податків. У деяких країнах також можуть попросити переклад документів або апостиль, щоб підтвердити їхню справжність.

Які податки треба заплатити, якщо продали житло за кордоном?

Українці, які продають нерухомість за кордоном, повинні сплатити 23% податку з усієї суми угоди, а не лише з прибутку. Податкове навантаження складається з 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, без урахування витрат на придбання житла.

Окремо варто враховувати міжнародний обмін фінансовими даними. Україна отримує інформацію про рахунки громадян із понад 100 країн, тому приховати дохід від продажу нерухомості за кордоном стає значно складніше.