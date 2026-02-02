Як війна змінила ринок нерухомості: де квартири подорожчали найбільше

Після початку повномасштабного вторгнення вартість вторинного житла в Україні почала активно змінюватися. В одних регіонах ціна однокімнатних квартир зросла у кілька разів, тоді як у прифронтових містах динаміка була значно стриманішою.

У яких містах найбільше змінилась вартість квартири?

Найбільший стрибок цін за чотири роки зафіксували у відносно безпечних містах заходу та центру країни, куди масово переїжджають українці, повідомляє OLX Нерухомість.

Попит на житло там зростав швидше, ніж пропозиція, що призвело до подорожчання. Найбільше змінилась вартість однокімнатної квартири в Івано-Франківську, де медіана ціна – 2,4 мільйона гривень, що на 241% більше.

Наступним за подорожчанням є Ужгород. Ціни збільшились на 230% і зараз однокімнатна квартира коштує 2,7 мільйона гривень.

Інші міста, у яких зафіксована значна зміна вартості, це:

Рівне – +144% у гривнях (+114% у доларах), 1,7 мільйона гривень;

Луцьк – +124% у гривнях (+44% у доларах), 1,7 мільйона гривень;

Чернівці – +117% у гривнях (+41% у доларах), 1,9 мільйона гривень;

Вінниця – +116% у гривнях (+39% у доларах), 2,1 мільйона гривень;

Кропивницький – +115% у гривнях (+39% у доларах), 1,2 мільйона гривень;

Тернопіль – +113% у гривнях (+37% у доларах), 1,8 мільйона гривень.

У яких містах середній приріст вартості?

У великих містах із розвиненою інфраструктурою, але відносно вищими ризиками, ринок зростав стриманіше. Тут попит підтримувався, однак покупці діяли обережніше.

В Одесі медіанна вартість зросла на 99%, у Києві – на 96%. Близькі показники продемонстрували Черкаси (+95%) та Львів (+88%). У Житомирі зростання становить 84%, у Хмельницькому – 76%, а у Чернігові – 72%.

До слова, за даними ЛУН, найдорожчі однокімнатні квартири в Україні розташовані у Києві та Львові, де середня вартість у січні становить 70,9 тисячі та 70 тисяч доларів відповідно. Третім за вартістю став Ужгород з середньою вартість 68,7 тисячі доларів.

Помірніше зросли ціни в Полтаві (+67%), Дніпрі (+59%) та Харкові (+55%). У Сумах приріст у гривнях склав 53%, але в доларах зафіксоване незначне зниження.

Де ціна на житло майже не змінилась?

Найслабша динаміка спостерігалась у містах поблизу фронту або під постійною загрозою обстрілів. Попит там був мінімальним, а частина власників навпаки намагалася продати житло.

Найменші зміни у:

Миколаєві – +44% у гривнях, 760 тисяч гривень;

Запоріжжя – +6% у гривнях, 630 тисяч гривень;

Херсон – +4% у гривнях, 590 тисяч гривень.

Де найдешевше купити житло в Україні?

Ціни на квартири на вторинному ринку в Україні сильно різняться між містами навіть у межах одного сегмента. Найдешевші пропозиції зосереджені там, де попит слабший, а покупці обережніші через ризики та невизначеність.

Найнижчі ціни на однокімнатні квартири зафіксовані у Запоріжжі, де середня вартість становить близько 15 500 доларів. Схожа ситуація спостерігається і на ринку двокімнатного житла. Найдешевші двокімнатні квартири також у Запоріжжі. Середня ціна тут становить близько 22 000 доларів.