З 2022 до 2025 року ціни на оренду в Україні як стрімко зростали, так і стрімко падали. Це залежало від безпекової ситуації та економічної нестабільності. Зокрема захід країни домінував серед населення щодо оренди житла.

Як змінилася ціна оренди за роки повномасштабного вторгнення?

Якщо на початку 2022 року попит на оренду різко зріс на заході країни, а на сході навпаки впав, то у 2025 році ринок стабілізувався, передає 24 Канал з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.

Оренда квартир у 2022 році

Відомо, що у вересня 2022 року оренда однокімнатних квартир суттєво подорожчала у західних містах країни, зокрема Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі тощо.

Тоді фіксувалося, що оренда в Ужгород зросла різко до +125%, тобто до 15 тисяч гривень.

В Івано-Франківську оренда зросла на +119% – до 11 тисяч гривень.

У Тернополі – +110%, до 8 тисяч гривень,

У Чернівцях – +109%, до 10 тисяч гривень, у Вінниці – +100%, до 10 тисяч гривень,

У Львові – +72%, до 15 тисяч гривень.

А от ціна на оренду на сході та півдні країни у той час впали на 20% – 45%. Зокрема у Києві та Одесі зниження склало 14%, а у Харкові – понад 35%.

Оренда квартир у 2025 році

У 2025 році ціни зросли порівняно з 2022 роком. Відомо, що у більшості міст вартість подорожчала на 10% – 15%.

Найбільше подорожчала оренда на однокімнатну квартиру в Одесі – +25%, тобто до 11 тисяч гривень, у Харкові зросла ціна на 29%, до 5 тисяч гривень, а Миколаєві – +20%, до 6 тисяч гривень.

Таким чином, у Києві медіанна оренда сягнула 17 тисяч гривень, у Дніпрі – 11 тисяч гривень, у Вінниці – 13 тисяч гривень. Водночас у Чернівцях та Чернігові вартість знизилася – на 6% – 7%.

Прогнозується, що попит на оренду житла зберігатиметься у відносно безпечних регіонах. Водночас у східних регіонах оренда досі залишатиметься найдешевшою поміж усіх областей. Відтак у 2025 – 2026 роках ціни на оренду будуть найдорожчими у Києві, Львові та Івано-Франківську.

Цікаво! За даними ЛУН, передає NB.Бізнес, найбільше ціни на квартири у ЖК в період з лютого 2022 року по жовтень 2025 року зросли у Івано-Франківську – на 70%, Рівному – на 54% та Ужгороді – 47%.

Як змінилися ціни на оренду?