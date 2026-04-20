Різниця втричі: скільки коштує оренда квартири у різних районах Києва

Навесні 2026 року вартість оренди у Києві залишається стабільною попри зниження попиту. Утім у центральних районах міста ціни поступово повзуть вгору порівняно із зимовими показниками.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Києві?

Середня вартість однокімнатної квартири у Києві – близько 17 тисяч гривень, що на 6% менше ніж торік, повідомляє ЛУН.

Найдорожчими залишаються центральні престижні райони з розвинутою інфраструктурою. У Печерському районі середня вартість оренди становить 39,8 тисячі гривень.

Інші райони Києва значно дешевші:

Шевченківський – 30 тисяч гривень;

Подільський – 20 тисяч гривень;

Голосіївський – 20 тисяч гривень;

Солом'янський – 17 тисяч гривень;

Оболонський – 15,3 тисячі гривень;

Дарницький – 15 тисяч гривень.

Найдешевші пропозиції можна знайти у Деснянському районі за 9 тисяч гривень, Святошинському за 13 тисяч гривень та Дніпровському за 13,7 тисячі гривень.

Яка вартість оренди двокімнатної та трикімнатної квартири?

На більші квартири попит значно менший, але ціна залишається високою. Двокімнатні квартири у Києві коштують від 12 тисяч гривень у Деснянському районі до 53,1 тисячі гривень на Печерську.

У Шевченківському районі оренда однокімнатної квартири коштує 35 тисяч гривень, у Голосіївському – 30 тисяч гривень, у Подільському – 25,8 тисячі гривень. Одними з найдешевших залишаються Святошинський та Дніпровський райони з вартістю 16 тисяч і 15 тисяч гривень відповідно.

Середня вартість трикімнатних квартир теж відрізняється:

у Печерському – 75,2 тисячі гривень;

у Шевченківському – 53,1 тисячі гривень;

у Голосіївському – 44,2 тисячі гривень;

у Подільському – 38 тисяч гривень;

в Оболонському – 33 тисячі гривень;

у Солом'янському – 30 тисяч гривень;

у Дніпровському – 28 тисяч гривень.

Тут найдешевші варіанти можна знайти у Дарницькому та Деснянському районах вартістю 23 тисячі та 14 тисяч гривень.

