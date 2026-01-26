Оренда житла без ризику: які документи обов'язково треба перевірити

Українці досить часто потрапляють у шахрайські схеми на ринку оренди житла, через що ризикують втратити кошти. Експерти наголошують, що правильне оформлення договору оренди та перевірка документів можуть значно знизити ці ризики.

Де саме може бути шахрайство?

Часто житло перебуває в іпотеці, під арештом або має неправильно оформлені документи на власність, пише "Юридичний порадник для ВПО".

Випадки, коли квартири пропонують оренду без згоди власника або ж такі об'єкти фактично належать третім особам, непоодинокі.

Такі ситуації створюють серйозні ризики для потенційних орендарів – не тільки фінансові, але й юридичні, якщо об'єкт не може легально використовуватися для проживання. Тому важливо бути особливо уважними при перевірці інформації про власника та документи перед підписанням будь-яких угод.

Які документи має містити договір оренди?

Правильно складений договір є гарантією захисту прав як орендодавця, так і орендаря, зазначають в АН "T.H.E Capital". У документі мають бути:

дані сторін (повне ім'я, паспортні дані, адреса об'єкта оренди);

термін оренди та умови її поновлення;

розмір орендної плати, дата та форма оплати;

порядок оплати комунальних послуг;

умови дострокового розірвання договору;

перелік майна, переданого у користування.

Також фахівці рекомендують задокументувати стан приміщення та майна перед заселенням у квартиру, наприклад на фото, щоб у разі виселення не стягували плату за ремонт того, що було не в належному стані на момент заселення.

Як перевірити об'єкт перед підписанням угоди?

Перед укладанням договору юристи радять перевірити документи на житло, особливо якщо пропозиція здається занадто вигідною. Доказом права власності є витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Важливо! Уважно перевіряйте документи, що засвідчують особу орендодавця, та порівняйте з власником у документах про право власності. Якщо є розбіжності, це може бути шахрайською схемою.

Чому укладення договору важливе?

Договір оренди є правовим механізмом, який фіксує умови оренди й захищає обидві сторони. Окрім строку оренди та розміру плати, документ дозволяє орендарю претендувати на податкові пільги або субсидії за місцем фактичного проживання.

Наприклад, проблеми з побутовою технікою в орендованій квартирі часто стають приводом для суперечок між власником і орендарем, адже чіткої норми в законі, яка б однозначно визначала платника, немає. Вирішальне значення зазвичай мають умови договору оренди та обставини, за яких техніка вийшла з ладу.