Бум на ринку елітної нерухомості: які міста світу у фокусі

Відбувається зростання міжнародних ринків елітної нерухомості. Серед міст-лідерів зростання в преміальному сегменті у 2025 році є Дубай, Нью-Йорк, Женева та Париж.

З 2022 року по перший квартал 2024 року ці регіони, що представляють всього 5% найкращих на ринку, зафіксували найсильніше зростання цін на 4,1%, передає 24 Канал з посиланням на Eulerpool.

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Чому ринку переживають зростання

Як розповідає Ліам Бейлі, керівник дослідницького відділу Knight Frank, чимало ринків нерухомості після спаду у 2023 році переживають зростання.

Відтак, очікується, що попри зниження процентних ставок, ціни в містах, як Дубай, Женева, Париж та Нью-Йорк, продовжуватимуть зростати.

На скільки може подорожчати житло у цих містах: