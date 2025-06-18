Бум на ринку елітної нерухомості: які міста світу у фокусі
- Міжнародні ринки елітної нерухомості зростають, зокрема в Дубаї, Нью-Йорку, Женеві та Парижі, де очікується зростання цін до 2025 року.
- Зростання цін у цих містах зумовлено високим попитом, обмеженою пропозицією та інтересом заможних іноземних покупців.
Відбувається зростання міжнародних ринків елітної нерухомості. Серед міст-лідерів зростання в преміальному сегменті у 2025 році є Дубай, Нью-Йорк, Женева та Париж.
З 2022 року по перший квартал 2024 року ці регіони, що представляють всього 5% найкращих на ринку, зафіксували найсильніше зростання цін на 4,1%, передає 24 Канал з посиланням на Eulerpool.
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Чому ринку переживають зростання
Як розповідає Ліам Бейлі, керівник дослідницького відділу Knight Frank, чимало ринків нерухомості після спаду у 2023 році переживають зростання.
Відтак, очікується, що попри зниження процентних ставок, ціни в містах, як Дубай, Женева, Париж та Нью-Йорк, продовжуватимуть зростати.
На скільки може подорожчати житло у цих містах:
- В Дубаї, так званому "місті золота", прогнозується зростання цін на 5% у секторі елітної нерухомості на 2025 рік.
- В ОАЕ за останній рік вартість нерухомості зросла приблизно на 20%, що є історичним максимумом у третьому кварталі завдяки заможним іноземним покупцям.
- У Нью-Йорку, за даними Knight Frank, очікується зростання цін на 3%, адже попри все пропозиція залишається низькою.
- В Женеві також спостерігається зростання цін на 3%, оскільки швейцарське місто давно приваблює заможних іноземних жителів завдяки своїй сильній валюті, привабливим податковим ставкам та високій якості життя.
- Париж натомість виграє від високого попиту та обмеженої пропозиції, що, як очікується, призведе до зростання цін у місті також на 3%.