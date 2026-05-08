Купівля квартири за житловим ваучером: який нюанс відлякує продавців

Житлові ваучери в Україні дедалі частіше використовують для купівлі квартир на вторинному ринку. Однак для продавців такі угоди мають свої особливості, через які продаж житла може затягнутися або потребуватиме додаткових перевірок.

У чому особливість продажу квартири за житловим ваучером?

Житловий ваучер працює не так, як звичайний банківський переказ чи розрахунок готівкою під час підписання договору, пояснює адвокат Юрій Айвазян.

Фактично, це електронний документ у спеціальному реєстрі, який підтверджує, що держава зарезервувала кошти для купівлі житла.

Після підтвердження фінансування покупець має обмежений час, щоб оформити угоду. Далі сторони звертаються до нотаріуса, який перевіряє документи та вносить інформацію до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Лише після цього продавцю перераховують кошти.

Ще один важливий момент – продавцю потрібно відкрити рахунок у державному банку, адже саме через нього проходить оплата за програмою. Без цього отримати кошти не вийде.

Які ризики можуть виникнути для продавця житла?

Головний "підводний камінь" у цьому варіанті продажу нерухомості – це відкладена оплата. У звичайній угоді продавець у більшості випадків отримує гроші до або під час підписання договору. Тут же право власності переходить до покупця, нотаріус реєструє перехід права, вносить дані до Реєстру, і лише після цього виконавець програми перераховує кошти,

– наголошує Юрій Айвазян.

Крім цього, проблеми з переказом коштів можуть виникнути через:

помилки в реквізитах продавця;

неправильне внесення даних до реєстру;

затримки під час резервування грошей;

додаткову перевірку банком документів;

відсутність у нотаріуса досвіду роботи з такими угодами.

Тому оформлення продажу іноді затягується на довше, ніж під час звичайної купівлі квартири. Особливо уважно продавцям радять перевіряти реквізити та статус резервування коштів ще до підписання договору.

Юристи також рекомендують заздалегідь обирати нотаріуса, який уже має досвід роботи з житловими ваучерами. Це допоможе уникнути помилок під час оформлення документів та переказу грошей.

Як перевірити місце у черзі на житловий ваучер?

Перевірити місце у черзі можуть переселенці, які вже подали заявку на бронювання грошей за програмою "Житло для ВПО з ТОТ", зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій.

Для цього потрібно зателефонувати на урядову гарячу лінію та назвати номер житлового ваучера. Після цього оператор повідомить статус ваучера, дату та час подання заявки, місце у черзі та кількість звернень, які ще очікують фінансування.