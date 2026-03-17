У Києві різниця сягає 100 тисяч доларів: як рік будинку змінює ціни на квартири

Навесні 2026 року експерти помітили, що ціни на однокімнатні та двокімнатні квартири у Києві суттєво відрізняються залежно від року забудови будинку. Різниця між старим житловим фондом і новобудовами сягає десятків тисяч доларів.

Які ціни на однокімнатні квартири у різних будинках?

Найдешевші однокімнатні квартири продають у хрущовках, де середня вартість становить близько 45 тисяч доларів, повідомляє Finance.ua з посиланням на ЛУН.

У будинках 1970 – 1990-х років ціни зростають і коливаються в межах приблизно 47 – 50 тисяч доларів. Це панельні та цегляні будинки.

У новобудовах після 2010 року однокімнатні квартири коштують значно дорожче. У цьому сегменті ціни сягають близько 80 – 95 тисяч доларів залежно від району та класу житла.

А найвищі ціни зафіксували у центрі столиці в будинках дореволюційної забудови. Там квартири можуть коштувати від 140 тисяч доларів.

Скільки коштують двокімнатні квартири залежно від року забудови?

Різниця у цінах на двокімнатні квартири в Києві ще помітніша, ніж для однокімнатних. Найдоступніші варіанти – також у хрущовках 1956 – 1969 років, де середня вартість становить близько 57 тисяч доларів.

У панельних будинках 1969 – 1991 років ціни зростають до приблизно 65 тисяч доларів, але цей сегмент все ще залишається одним із найдешевших на ринку. Різкий стрибок цін демонструє старіша забудова. У сталінках 1918 – 1956 років двокімнатні квартири коштують близько 114 тисяч доларів.

У дореволюційних будинках до 1918 року двокімнатні квартири коштують у середньому близько 155 тисяч доларів, тоді як у новобудовах після 2010 року – 131 тисяча доларів.

Які ціни на квартири вторинку в Києві?

На вторинному ринку середня ціна однокімнатної квартири у Києві становить близько 70 тисяч доларів, двокімнатної – 112 тисяч доларів.

Різниця між районами залишається суттєвою. Найдешевші однокімнатні квартири продають у Деснянському районі, де ціни стартують від близько 45 тисяч доларів. У Печерському районі вартість таких квартир може сягати 140 – 145 тисяч доларів.

Для двокімнатних квартир розрив також значний. У дешевших районах ціни починаються приблизно від 70 – 80 тисяч доларів, тоді як у центральних районах перевищують 150 тисяч доларів.