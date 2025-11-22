Не всі будинки однаково "теплі": чому радянські стандарти будівництва вже не підходять

Велика частина українських багатоповерхівок будувалися за стандартами, що зараз є неактуальними. Як наслідок, оселі українців по-різному можуть реагувати на холод: один будинок тримає тепло, інший – ні. Для розв'язання цієї проблеми потрібно підібрати індивідуальний підхід до кожного будинку – залежно від регіону, клімату тощо.

Як старі стандарти будівництва впливають на тепло в оселях сьогодні?

Експерт з енергетичних питань Андрій Закревський розповів для 24 Каналу, що раніше будинки зводилися за стандартами, що зараз не використовуються. Через це будинку зараз можуть промерзати по-різному.

Наприклад, каже Закревський, раніше існували чіткі стандарти щодо втрат кіловат на квадратний метр, і під них відповідно подавали тепло.

Андрій Закревський Голова правління асоціації "Нафти і Газу України" По-іншому працювала вентиляція та відбувався теплообмін. Тому не можна говорити про те, що той будинок поганий, а цей хороший, адже система опалення працювала по-різному.

Крім того, на прикладі різних регіонів експерт підкреслює, що кожен будинок потребує індивідуального підходу до тепломодернізації, а не єдиних правил для всіх:

Україна розташована в різних кліматичних зонах. Технології термомодернізації для кожного з них суттєво відрізняється,

– каже пан Андрій.

Наприклад, у Миколаївській чи Херсонській області тепліше, але тому регіону притаманні вітри, сильні та сезонні. Через це будинки треба проєктувати так, щоб у них можна було зберігати прохолоду.

У центральних областях повітря сухіше, а це означає, що ефективніше працюватимуть саме вентильовані фасади будинків.

Зверніть увагу! Чи не найгіршими для зимування є старі радянські "панельки", які будувалися за старими стандартами. Саме у них найгірша енергоефективність, а тому такі будинки потребують тепломодернізації у першу чергу.

Які будинки найкраще тримають тепло?