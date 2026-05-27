Ціна фундаменту може зрости удвічі: що найбільше впливає на вартість

У 2026 році вартість фундаменту в Україні зросла через подорожчання бетону та будівельних робіт. Водночас найдешевший тип фундаменту не завжди вважається найвигіднішим, адже вибір залежить від типу ґрунту, навантаження та особливостей ділянки.

Від чого залежить вартість фундаменту?

У 2026 році бетон марки М250 – М350 коштує в середньому 3500–5200 гривень за кубометр, а арматура – приблизно 32 – 48 тисяч гривень за тонну, повідомляє платформа Price.ua.

Окремо оплачуються земляні роботи, доставка бетону, монтаж опалубки та армування. Копка траншей коштує від 500 до 1000 гривень за кубометр, монтаж опалубки – близько 200 – 600 гривень за квадратний метр, а армування фундаменту – від 12 до 25 тисяч гривень за тонну.

Стовпчастий фундамент залишається одним із найдешевших варіантів для легких споруд. Натомість плитний фундамент вважається найдорожчим через великі витрати бетону та арматури. Стрічковий фундамент у більшості випадків називають середнім за вартістю рішенням для приватних будинків.

Для будинку площею 100 – 120 квадратних метрів середня вартість фундаменту у 2026 році становить приблизно 180 – 450 тисяч гривень залежно від типу конструкції та умов ділянки.

На кінцеву ціну впливають площа будинку, складність рельєфу, рівень ґрунтових вод і потреба у спецтехніці. Через це два однакові за розмірами стрічкові фундаменти можуть відрізнятися в ціні більш ніж на 100 тисяч гривень.

Який фундамент вигідніше для різних ґрунтів?

Для приватного будівництва найчастіше використовують стрічковий, плитний, стовпчастий і свайний фундаменти. Вони відрізняються не лише конструкцією, а й тим, для яких ґрунтів і типів будинків підходять.

Для щільних і стабільних ґрунтів найчастіше обирають стрічковий фундамент. Він виглядає як суцільна бетонна стрічка під несучими стінами будинку та підходить для цегляних, бетонних і газобетонних будинків. Стрічковий фундамент часто називають одним із найпрактичніших варіантів для приватного будівництва.

На слабких, вологих і пучинистих ґрунтах частіше рекомендують плитний фундамент. Це монолітна бетонна плита під усім будинком, яка рівномірно розподіляє навантаження та зменшує ризик нерівномірного просідання конструкції.

Свайний фундамент використовують на ділянках із високими ґрунтовими водами, складним рельєфом або нестабільним ґрунтом. Його головна перевага – менший обсяг земляних робіт і можливість будівництва на проблемних ділянках.

Для дач, гаражів і невеликих каркасних будинків часто обирають стовпчастий фундамент. Він складається з окремих опор у точках найбільшого навантаження та потребує менше матеріалів. Водночас такий тип фундаменту не рекомендують для важких цегляних будинків через велике навантаження на основу.

Чи варто обирати найдешевший варіант?

Помилки при виборі фундаменту можуть призвести до тріщин у стінах, просідання та деформації будинку. Саме тому перед будівництвом радять проводити геологічне дослідження ділянки, щоб визначити тип ґрунту, рівень ґрунтових вод і глибину промерзання.

Економія на бетоні, армуванні чи підготовці основи часто збільшує витрати вже після завершення будівництва. На проблемних ґрунтах дорожчий плитний фундамент іноді допомагає уникнути значно дорожчого ремонту в майбутньому.

