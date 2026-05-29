Не всі кольори фасаду однаково практичні: які відтінки обрати для будинку

Обираючи колір фасаду, власники будинків дедалі частіше звертають увагу не лише на тренди, а й на довговічність покриття. Деякі відтінки роками зберігають привабливий вигляд, тоді як інші можуть швидше втрачати насиченість кольору.

Які кольори фасаду залишаються актуальними незалежно від трендів?

Серед кольорів, які не втрачають популярності протягом багатьох років, вирізняються теплі нейтральні відтінки, пише 24 Канал.

До них належать кремовий, айворі та світло-бежевий. Такі кольори добре відбивають сонячне світло, завдяки чому фасад менше нагрівається у спекотну погоду. Крім того, на світлих поверхнях менш помітні дрібні дефекти, сліди забруднення та природного старіння матеріалів.

Стабільний попит також зберігають відтінки, натхненні природою. Оливковий, пісочний і теракотовий кольори гармонійно поєднуються з ландшафтом та створюють природний вигляд будинку. Такі рішення однаково добре пасують як сучасній забудові, так і класичній архітектурі, а також довше не набридають візуально.

Одним із найбільш універсальних рішень залишається сірий колір. Попит зберігають як світло-попелясті відтінки, так і насичений графіт. Така палітра легко поєднується з деревом, каменем, металом і склом, тому її використовують у різних архітектурних стилях.

Які відтінки можуть швидко втратити привабливий вигляд на будинку?

Більш уважно варто підходити до вибору насиченого чорного та темно-коричневого кольорів. Темні поверхні інтенсивніше поглинають сонячне тепло, через що фасад сильніше нагрівається. Це може позначатися на зовнішньому вигляді покриття з часом.

Не завжди практичним вибором є і чисто білий колір. Попри популярність у сучасній архітектурі, на такому фасаді швидше стають помітними пил, забруднення та сліди атмосферних опадів.

Окремо варто зважати на кислотні та надто яскраві відтінки. Такі кольори можуть швидше втрачати насиченість під впливом ультрафіолетового випромінювання. Крім того, їх складніше поєднати з навколишнім середовищем та архітектурою будинку. Контрастні кольори також можуть сильніше підкреслювати окремі недоліки фасаду, які на стриманих і нейтральних відтінках залишаються менш помітними.

Як не помилитися з вибором кольору фасаду?

Під час вибору кольору фасаду варто враховувати кілька простих правил, пише RadioClub. Одне з найпоширеніших – правило трьох кольорів. Для стін рекомендують обирати основний відтінок, який займатиме більшу частину фасаду, для вікон, дверей та інших декоративних елементів – додатковий колір, а для даху та цоколя – третій.

Не менш важливо звертати увагу на колір покрівлі. Оскільки дах зазвичай служить десятиліттями, відтінок фасаду радять підбирати саме під нього. Це допоможе створити гармонійний зовнішній вигляд будинку.

Перед остаточним вибором варто також протестувати фарбу безпосередньо на фасаді. Невеликий зразок на стіні дозволить побачити, як колір виглядає за сонячної, похмурої погоди та в різний час доби.

