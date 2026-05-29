Какие цвета фасада остаются актуальными независимо от трендов?

Среди цветов, которые не теряют популярности в течение многих лет, выделяются теплые нейтральные оттенки, пишет 24 Канал.

Смотрите также Бетон может отойти в прошлое: в мире продвигают более прочную и экологичную альтернативу

К ним относятся кремовый, айвори и светло-бежевый. Такие цвета хорошо отражают солнечный свет, благодаря чему фасад меньше нагревается в жаркую погоду. Кроме того, на светлых поверхностях менее заметны мелкие дефекты, следы загрязнения и естественного старения материалов.

Стабильный спрос также сохраняют оттенки, вдохновленные природой. Оливковый, песочный и терракотовый цвета гармонично сочетаются с ландшафтом и создают естественный вид дома. Такие решения одинаково хорошо подходят как современной застройке, так и классической архитектуре, а также дольше не надоедают визуально.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Одним из самых универсальных решений остается серый цвет. Спрос сохраняют как светло-пепельные оттенки, так и насыщенный графит. Такая палитра легко сочетается с деревом, камнем, металлом и стеклом, поэтому ее используют в различных архитектурных стилях.

Какие оттенки могут быстро потерять привлекательный вид на доме?

Более внимательно стоит подходить к выбору насыщенного черного и темно-коричневого цветов. Темные поверхности интенсивнее поглощают солнечное тепло, из-за чего фасад сильнее нагревается. Это может сказываться на внешнем виде покрытия со временем.

Не всегда практичным выбором является и чисто белый цвет. Несмотря на популярность в современной архитектуре, на таком фасаде быстрее становятся заметными пыль, загрязнения и следы атмосферных осадков.

Отдельно стоит учитывать кислотные и слишком яркие оттенки. Такие цвета могут быстрее терять насыщенность под воздействием ультрафиолетового излучения. Кроме того, их сложнее совместить с окружающей средой и архитектурой дома. Контрастные цвета также могут сильнее подчеркивать отдельные недостатки фасада, которые на сдержанных и нейтральных оттенках остаются менее заметными.

Как не ошибиться с выбором цвета фасада?

При выборе цвета фасада стоит учитывать несколько простых правил, пишет RadioClub. Одно из самых распространенных – правило трех цветов. Для стен рекомендуют выбирать основной оттенок, который будет занимать большую часть фасада, для окон, дверей и других декоративных элементов – дополнительный цвет, а для крыши и цоколя – третий.

Не менее важно обращать внимание на цвет кровли. Поскольку крыша обычно служит десятилетиями, оттенок фасада советуют подбирать именно под нее. Это поможет создать гармоничный внешний вид дома.

Перед окончательным выбором стоит также протестировать краску непосредственно на фасаде. Небольшой образец на стене позволит увидеть, как цвет выглядит при солнечной, пасмурной погоде и в разное время суток.

От чего зависит стоимость фундамента?

В 2026 году стоимость фундамента в Украине выросла из-за подорожания бетона и строительных работ. В то же время самый дешевый тип фундамента не всегда считается самым выгодным, ведь выбор зависит от типа почвы, нагрузки и особенностей участка.

Для частного строительства чаще всего используют ленточный, плитный, столбчатый и свайный фундаменты. Они отличаются не только конструкцией, но и тем, для каких грунтов и типов домов подходят.