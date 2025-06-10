Динаміка будівництва росте, а за нею ціна: у яких областях України активно будуть квартири
- Первинний ринок нерухомості України відновлюється – майже 28,5 тисячі нових квартир за перший квартал.
- Ціни на новобудови можуть зрости на 10% – 15% влітку, зокрема у великих містах, причому Львів має найвищу вартість квадратного метра – 1 380 доларів.
Первинний ринок нерухомості відновлюється. Лише за перший квартал цього року було введено майже 28,5 тисячі нових квартир. Якщо порівнювати з минулим роком, то це число на 3 тисячі більше.
Водночас попри активність будівництва очікується, що ціни на новобудови влітку можуть подорожчати на 10% – 15%, особливо це стосуватиметься великих міст, передає 24 Канал з посиланням на Finway.
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У яких регіонах найактивніше будуть новобудови
Відповідно до статистики Держстату, показник з січня по березень цього року щодо побудованих та введених в експлуатацію квартир на 12% більше, аніж в аналогічний період торік.
У Києві та Львові зводять нові житлові комплекси, зокрема у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Девелопери дедалі частіше пропонують не просто житло, а сформоване середовище для життя. До прикладу, РІЕЛ, який у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах у двох містах.
Крім того, значна частина цього обсягу складається з приватних будинків.
- Київська область демонструє найшвидші темпи зростання – було побудовано 5 472 житлових одиниці, враховуючи 2 033 приватні будинки та 3 439 квартир й таунхаусів,
- Місто Київ посіло друге місце з 4 076 новими квартирами,
- Натомість Одеська область продемонструвала дворазове збільшення обсягу нового житла порівняно з минулим роком – 3 488 квартир.
Як зросла вартість квартир у новобудовах
Як пояснює Олександр Насіковський, керуючий партнер групи DIM, зараз ринок демонструє ознаки активізації. Все це через відновлення довіри до інвестування в житло. І разом з тим, росте ще й ціна:
- Найдорожча вартість квадратного метра: на сьогодні перше місце посідає Львів, де за квадратний метр потрібно заплатити 1 380 доларів. Далі йде Київ із 1 260 доларами за квадратний метр. Після цього Ужгород та Одеса – по 1 130 доларів.
- Найдоступніші ціни за квадратний метр залишаються у прифронтових містах: Запоріжжя – 610 доларів за квадратний метр, Суми – 620 доларів за квадратний метр, а у Харкові – 670 доларів за квадратний метр.