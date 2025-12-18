Купівля квартири у Львові: як обрати район і не переплатити

Львів входить до переліку міст, де попит на житло не падає вже тривалий проміжок часу. Вибір району у місті впливає не лише на вартість квартири, а й на комфорт життя.

Львів залишається одним із найпривабливіших міст для купівлі житла в Україні, пише 24 Канал з посиланням РІЕЛ.

Як обрати район Львова для комфортного життя?

Під час вибору району у Львові варто звернути увагу не лише на ціну квартири, а й на умови щоденного життя. Важливими залишаються транспортна доступність, наявність шкіл, дитячих садків, медичних закладів і зелених зон.

Для сімей із дітьми це часто стає вирішальним фактором, тоді як для молодих людей і фахівців критичною є близькість до центру та робочих локацій.

Наприклад, історичні райони приваблюють атмосферою, але можуть створювати труднощі з паркуванням і мати застарілі комунікації. Нові житлові комплекси у спальних районах зазвичай пропонують сучасні планування й нижчу ціну, однак інфраструктура там тільки починає розвиватися.

Які райони Львова найчастіше обирають для проживання?

Галицький район традиційно вважають одним із найпрестижніших у Львові. Тут розташований історичний центр міста, культурні заклади, ресторани й офіси. Франківський район часто називають універсальним варіантом, адже він поєднує зручне розташування, розвинену інфраструктуру та відносно спокійний ритм життя. Личаківський район обирають ті, хто цінує близькість до зелених зон і менш щільну забудову. Він вважається одним з найпопулярніших серед тих, хто планує купити квартиру у Львові. Шевченківський район активно розбудовується і приваблює інвесторів. Бажання жити у сучасному житловому комплексі може стати вирішальним для покупця. Залізничний район є найзручнішим для тих, хто часто подорожує потягом. Тут розташована велика кількість підприємств та бізнес-центрів. Також приваблює покупців доступними цінами. Сихівський район залишається одним із найбільших у місті й поступово змінює імідж завдяки розвитку транспорту та новій забудові.

Як відрізняються ціни за квадратний метр у різних районах?

За даними ЛУН, на первинному ринку у 2025 році найдорожчим залишається Галицький район. Середня ціна квадратного метра в новобудовах тут становить близько 2 310 доларів. Така вартість пов'язана з центральним розташуванням і обмеженою кількістю пропозицій.

Найдешевшим районом на первинці є Сихівський. У нових житлових комплексах квадратний метр коштує в середньому 1 290 доларів, що робить район одним із найбільш доступних для покупців.

На вторинному ринку ситуація схожа. Найвищі ціни зафіксовані у Галицькому районі, де квадратний метр однокімнатної квартири коштує в середньому 2 120 доларів.

Найдоступніші ціни у Сихівському та Залізничному районах, де середня вартість за квадратний метр сягає 1 210 та 1 380 доларів відповідно.

Скільки коштують квартири у Львові?