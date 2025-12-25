Оренда житла на заході України: де ціни найвищі та як вони змінилися за пів року

Оренда житла на заході України за останні пів року знову подорожчала, а найдорожчими містами залишаються Ужгород, Львів та Івано-Франківськ. Винятком стало лише Рівне, де дещо знизилися ціни на однокімнатні квартири, тоді як в інших містах регіону оренда зросла.

Де оренда житла найдорожча?

На заході України найдорожча оренда житла залишається в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську, повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна. Тут за останні пів року ціни знову підскочили майже на всі види квартир.

Читайте також Дефіцит квартир у 2026 році: чому ціни на нерухомість злетять і чи варто купувати зараз

Ужгород, за даними ЛУН, продовжує очолювати рейтинг із найдорожчими однокімнатними квартирами на заході. За останні пів року ціни тут підскочили на 14% і зараз становлять 21 200 гривень. Двокімнатні здають в оренду за 33 900 гривень, що на 55% дорожче, ніж було раніше. Даних про трикімнатні квартири немає.

У Львові однокімнатні квартири подорожчали на 3%, зараз вони коштують 17 500 гривень. Ціни на двокімнатні в середньому становлять 21 тисяча гривень, це на 5% дорожче, ніж було пів року тому. Вартість на трикімнатні підскочила на 15%, зараз їх здають за 25 200 гривень на місяць.

Івано-Франківськ замикає трійку лідерів по вартості оренди у регіоні. За останні пів року однокімнатні квартири тут подорожчали на 9%, зараз вони коштують 15 тисяч гривень. Двокімнатні підскочили на 14% у ціні, в середньому їх тепер здають за 19 тисяч гривень. Вартість трикімнатних не змінилась – 19 100 гривень на місяць.

Скільки коштує оренда в інших областях?

Вартість оренди у Луцьку:

однокімнатні квартири – 14 000 гривень, ціна не змінилась;

двокімнатні – 15 000 гривень, ціна не змінилась;

трикімнатні – недостатньо даних.

Вартість оренди у Чернівцях:

однокімнатні квартири – 12 700 гривень, +2% за пів року;

двокімнатні – 16 900 гривень, +21% за пів року;

трикімнатні – недостатньо даних.

Вартість оренди у Тернополі:

однокімнатні квартири – 11 500 гривень, +15% за пів року;

двокімнатні – 12 700 гривень, ціна не змінилась;

трикімнатні – 14 800 гривень.

Вартість оренди в Хмельницькому:

однокімнатні квартири – 11 000 гривень, +10% за пів року;

двокімнатні – 11 000 гривень, +10% за пів року;

трикімнатні – 12 000 гривень, ціна не змінилась.

Вартість оренди у Рівному:

однокімнатні квартири – 11 000 гривень, – 4% за пів року;

двокімнатні – 12 000 гривень, ціна не змінилась;

трикімнатні – 12 000 гривень, ціна не змінилась.

Зверніть увагу! У Рівному подешевшали однокімнатні квартири, у решті міст – оренда зросла. Водночас найбільший відсоток зарплати йде на оренду житла в Ужгороді – 80%, найменший у Хмельницькому – 44%.

Чи впадуть ціни на квартири у 2026 році: що формуватиме вартість в Україні?