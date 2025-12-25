Оренда житла на заході України: де ціни найвищі та як вони змінилися за пів року
- Оренда житла на заході України дорожчає, зокрема в Ужгороді (+14% для однокімнатних), Львові (+3% для однокімнатних) та Івано-Франківську (+9% для однокімнатних).
- Рівне стало винятком, де ціни на оренду однокімнатних квартир знизилися на 4% за пів року.
Оренда житла на заході України за останні пів року знову подорожчала, а найдорожчими містами залишаються Ужгород, Львів та Івано-Франківськ. Винятком стало лише Рівне, де дещо знизилися ціни на однокімнатні квартири, тоді як в інших містах регіону оренда зросла.
Де оренда житла найдорожча?
На заході України найдорожча оренда житла залишається в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську, повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна. Тут за останні пів року ціни знову підскочили майже на всі види квартир.
Читайте також Дефіцит квартир у 2026 році: чому ціни на нерухомість злетять і чи варто купувати зараз
Ужгород, за даними ЛУН, продовжує очолювати рейтинг із найдорожчими однокімнатними квартирами на заході. За останні пів року ціни тут підскочили на 14% і зараз становлять 21 200 гривень. Двокімнатні здають в оренду за 33 900 гривень, що на 55% дорожче, ніж було раніше. Даних про трикімнатні квартири немає.
У Львові однокімнатні квартири подорожчали на 3%, зараз вони коштують 17 500 гривень. Ціни на двокімнатні в середньому становлять 21 тисяча гривень, це на 5% дорожче, ніж було пів року тому. Вартість на трикімнатні підскочила на 15%, зараз їх здають за 25 200 гривень на місяць.
Івано-Франківськ замикає трійку лідерів по вартості оренди у регіоні. За останні пів року однокімнатні квартири тут подорожчали на 9%, зараз вони коштують 15 тисяч гривень. Двокімнатні підскочили на 14% у ціні, в середньому їх тепер здають за 19 тисяч гривень. Вартість трикімнатних не змінилась – 19 100 гривень на місяць.
Скільки коштує оренда в інших областях?
Вартість оренди у Луцьку:
- однокімнатні квартири – 14 000 гривень, ціна не змінилась;
- двокімнатні – 15 000 гривень, ціна не змінилась;
- трикімнатні – недостатньо даних.
Вартість оренди у Чернівцях:
- однокімнатні квартири – 12 700 гривень, +2% за пів року;
- двокімнатні – 16 900 гривень, +21% за пів року;
- трикімнатні – недостатньо даних.
Вартість оренди у Тернополі:
- однокімнатні квартири – 11 500 гривень, +15% за пів року;
- двокімнатні – 12 700 гривень, ціна не змінилась;
- трикімнатні – 14 800 гривень.
Вартість оренди в Хмельницькому:
- однокімнатні квартири – 11 000 гривень, +10% за пів року;
- двокімнатні – 11 000 гривень, +10% за пів року;
- трикімнатні – 12 000 гривень, ціна не змінилась.
Вартість оренди у Рівному:
- однокімнатні квартири – 11 000 гривень, – 4% за пів року;
- двокімнатні – 12 000 гривень, ціна не змінилась;
- трикімнатні – 12 000 гривень, ціна не змінилась.
Зверніть увагу! У Рівному подешевшали однокімнатні квартири, у решті міст – оренда зросла. Водночас найбільший відсоток зарплати йде на оренду житла в Ужгороді – 80%, найменший у Хмельницькому – 44%.
Чи впадуть ціни на квартири у 2026 році: що формуватиме вартість в Україні?
У 2026 році зниження цін на житло не прогнозується, через обмежену пропозицію і зростання попиту, особливо на квартири з автономним опаленням та резервним живленням.
Державні програми, такі як "єОселя" та житлові ваучери для військових і переселенців, залишатимуться ключовими драйверами попиту на первинному ринку нерухомості.