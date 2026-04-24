Не кожне житло можна продати: 5 випадків, коли угоду не оформлять

Купівля нерухомості в Україні у 2026 році потребує не лише коштів, а й ретельної перевірки документів. Частину об'єктів не можна продати навіть, якщо їх вже хочуть купити, через певні причини.

Без договору купівлі-продажу право власності не переходить до нового власника. Тому перед угодою важливо з'ясувати юридичний статус житла та перевірити всі деталі, зазначають в АН "Маяк".

Яку нерухомість не можна продати?

Існує щонайменше п'ять категорій, щодо яких укласти договір неможливо або вкрай складно:

Неприватизовані квартири , оскільки людина не має повноцінного права власності на таке житло.

, оскільки людина не має повноцінного права власності на таке житло. Службове та відомче житло . Воно належить державі або організаціям, тому його не можна вільно відчужувати.

. Воно належить державі або організаціям, тому його не можна вільно відчужувати. Соціальне житло має аналогічні обмеження, адже їх використовують для визначених державою цілей.

має аналогічні обмеження, адже їх використовують для визначених державою цілей. Нерухомість під арештом або із забороною на відчуження. У таких випадках будь-які операції блокуються до зняття обмежень.

або із забороною на відчуження. У таких випадках будь-які операції блокуються до зняття обмежень. Житло з невиплаченою іпотекою: поки кредит не погашений, продати об'єкт без погодження не вдасться.

У більшості ситуацій угоду можна провести лише після усунення цих факторів, інакше нотаріус відмовить в оформленні.

Як перевірити житло перед купівлею?

Перед передачею завдатку варто переконатися, що продавець справді має право власності. Для цього перевіряють дані у державному реєстрі та звіряють їх із технічними документами на об'єкт.

Однак лише витягу недостатньо. Експертка Міла Глушак радить звертати увагу на наявність співвласників, бо від них треба отримати письмовий дозвіл на продаж квартири.

До слова, українське законодавство дозволяє власнику розпоряджатися тільки своєю часткою у спільній частковій власності, пише Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради. Водночас діє правило переважного права купівлі. Інші співвласники мають першочергове право викупити частку, яку планують продати.

Якщо житло придбали у шлюбі, потрібна згода другого з подружжя, інакше угоду можуть визнати недійсною.

Додатково перевіряють, чи немає судових спорів або обтяжень. Навіть незначна помилка в документах або ігнорування прав третіх осіб створює ризик втратити майно після купівлі.

