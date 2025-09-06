Українці все частіше розглядають купівлю паркомісця як інвестицію, особливо у великих містах. Під час вибору вирішальними стають два фактори – зручність та безпека.

У коментарі 24 Каналу експертки з нерухомості розповіли, як зараз обирають паркомісце в Києві. За спеціалістки з продажів Вікторії Галаган, варіантів є декілька.

Чи купують паркомісця в Києві?

Попит на паркомісця у столиці відчутний. Є покупці, які спочатку купують квартиру в одному ЖК, а потім шукають місце в підземному паркінгу в іншому комплексі. А є ті, хто шукає житло і паркомісце одразу, в одному ЖК.

Квартира та паркомісце – це тривала інвестиція. Для того, щоб об'єкт окупився, потрібно від 10 років до 15 років в середньому. Утім, що квартира, що паркомісце є однаковими в окупності,

– зазначила Вікторія Галаган.

Різниця хіба що в тому, що паркомісце коштує дешевше, ніж квартира. Тому вартість оренди паркомісця буде нижчою за ціну на оренду квартири.

Які ціни на паркомісця в Києві?

Рієлторка Ірина Луханіна розповіла, що вартість паркомісця буває різною, що великою мірою залежить від класу ЖК.

Наприклад, у комплексі економ- і комфорт-класу ціна коливається від 7 500 до 11 000 доларів. У ЖК бізнес-класу – у середньому від 20 000 до 27 000 доларів. Місце в ЖК преміум-сегмент стартує від 29 000 тисяч доларів і сягає навіть 110 000 доларів.