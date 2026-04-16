Укрзалізниця покриватиме частину витрат за єОселею: що саме компенсують

Укрзалізниця вперше запускає власну модель підтримки іпотеки для працівників, які були змушені переїхати через війну. Частину витрат за кредитом покриватиме сама компанія, що має зменшити фінансове навантаження вже на старті.

Як працює нова іпотека для залізничників?

Як повідомляє Ощадбанк, Укрзалізниця реалізує програму у межах державної ініціативи "єОселя".

Вона орієнтована на працівників компанії, які отримали статус ВПО і потребують власного житла.

Учасники можуть придбати нерухомість вартістю до 2 мільйонів гривень. При цьому стандартні умови державної іпотеки доповнюють корпоративною підтримкою від роботодавця.

Фактично компанія бере на себе частину витрат, які зазвичай лягають на позичальника, щоб зробити кредит доступнішим для працівників.

Яку частину витрат компенсує компанія?

Укрзалізниця передбачила кілька механізмів фінансової підтримки для учасників програми:

компенсує 20% першого внеску після придбання житла;

після придбання житла; покриває 30% щомісячного платежу протягом перших трьох років;

протягом перших трьох років; готує окремий інструмент для допомоги з авансом, який дозволить частково профінансувати внесок ще до підписання кредитної угоди.

Такі умови мають зменшити початкове навантаження на працівників і спростити доступ до житла для тих, хто втратив його через війну або змушений був змінити місце проживання.

У яких регіонах найчастіше оформлюють "єОселю"?

Розподіл іпотечних угод за програмою "єОселя" поступово вирівнюється між різними областями, повідомляє Міністерство економіки, довкіллі та сільського господарства.

Якщо раніше основна частка припадала на західні області, то зараз активність зростає і в інших регіонах. Нині активно купують житло в Одеській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Волинській областях.

Програма вже охоплює близько 500 населених пунктів по всій країні. Це дозволяє ширшому колу українців подавати заявки та купувати житло не лише у великих містах, а й у менших громадах.