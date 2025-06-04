У Польщі здача квартири в оренду може закінчитися проблемами: як не втрапити в халепу

У Польщі проживає значна кількість українців, дехто з них навіть здає власне житло в оренду. Проте володіння нерухомістю не звільняє від сплати податків, і, як виявилося, далеко не всі орендодавці декларують свій дохід. Відтепер за цим стежитиме штучний інтелект.

Як повідомляє видання inPoland, яке цитує 24 Канал, податкові органи Польщі посилюють контроль за ринком оренди.

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У Польщі посилюють контроль за доходами від оренди житла

Міністерство фінансів Польщі повідомляє, що чверть орендодавців не декларує доходи від здачі в оренду нерухомості. Щоб виявити порушників, податкова служба планує залучити штучний інтелект – він аналізуватиме банківські перекази та податкові декларації, зіставляючи їх з онлайн-оголошеннями про оренду.

Як зазначається в повідомленнях, увагу інспекторів можуть привернути перекази з примітками на кшталт "оренда" чи "оплата за квартиру", а також активність у соцмережах – наприклад, публікації про пошук квартирантів чи фото щойно відремонтованого житла.

Сучасні алгоритми дозволяють звіряти дані з порталів на кшталт OLX, Otodom, Airbnb з фінансовими операціями платників податків. Такий підхід допоможе виявляти тих, хто отримує дохід від оренди, але не повідомляє про нього податкові органи.



За недекларуванням доходів від оренди житла в Польщі слідкуватиме ШІ / Фото iStock

Що буде за порушення

За неподання декларації загрожує штраф до 30 тисяч злотих (приблизно 332 тисяч гривень). При цьому ставка податку на задекларований дохід є фіксованою – 8,5% на суми до 100 тисяч злотих на рік. У випадку перевищення цієї межі, додатково сплачується 12,5% від суми, що перевищує ліміт.

Враховуючи, що середня вартість оренди в Польщі коливається від 3 до 6 тисяч злотих на місяць залежно від міста і розташування житла, то на податок орендодавця потрібно від 3 060 до 6 120 злотих на рік (34 – 68 тисяч гривень).

На це радять звернути увагу не лише громадянам Польщі, а й іноземцям. А враховуючи те, що Польща прийняла понад 1,5 мільйона українців, а частина з них, ймовірно, теж здає квартири в оренду, ця інформація актуальна і для українців.

