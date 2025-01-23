Мільйонери були вражені, дізнавшись, що фундамент їхнього розкішного замку гнилий
- Американське подружжя купило замок Нокдеррі у Великій Британії за 1,25 мільйона фунтів стерлінгів.
- Згодом пара дізналася, що фундамент історичної будівлі прогнив.
Американське подружжя Девід та Челом Левітти купило замок за 1,25 мільйона фунтів стерлінгів. Пара була шокована, коли дізналася, що він стоїть на гнилому фундаменті.
Де розташований замок і наскільки критична там ситуація, 24 Канал розповідає з посилання на Daily Record.
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Неприємне відкриття історичного замку
Левітти переїхали з Юти, що у США, в графство Аргайл, що у Великій Британії. Там вони купили 175-річний замок Нокдеррі. За нерухомість пара виклала 1,25 мільйона фунтів стерлінгів (1,56 мільйона доларів).
Історична пам’ятка має чотири зали для урочистостей і краєвид на озеро Лонг.
Нові власники розпочали реставрацію будівлі ще у 2023 році, але лише у процесі усвідомили, наскільки близьким до занепаду було їхнє помешкання.
Те, що мене вражає у січні 2025 року: якщо озирнутися і порівняти, то все виглядає так, ніби ми відкотилися назад. Виняток – горище, де ремонт завершений, і ми можемо піти туди, щоб помилуватися, як одного дня виглядатиме решта замку,
– поділився чоловік.
Та додав, що й гадки не мав, наскільки замок близький до повного руйнування. Річ у тім, що його фундамент прогнив. Якби ремонт не розпочали, то споруда не простояла б і 5 років.
Замку загрожувало руйнування / Фото ВВС
Подружжя показує в мережі процес ремонту замку
Місцева рада схвалила плани пари щодо проведення реставрації на території замку у січні 2024 року. Нові господарі хочуть повернути будівлі її колишню славу. У планах – зберегти оригінальні елементи, зокрема фронтони, кам'яні балюстради, башти, а також старовинні каміни та вітражі.
Левітти показують усі етапи ремонту на сторінці в інстаграмі. Там за ним ними слідкує мільйонна аудиторія.
Такий вигляд замок має всередині / Фото з інстаграму Knockderry Сastle
До слова, раніше цей замок належав підприємниці Маріан Ван Овервеле. У 2000 році вона збанкрутувала і після виснажливої судової тяганини, яка тривала аж 22 роки, повністю втратила право власності на замок у 2022 році.