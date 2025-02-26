Оренда квартири: що зробити власнику, аби його житло обрали серед інших
- Перед здачею житла в оренду власники повинні перевірити стан квартири, зробити ремонт за потреби, укомплектувати меблями та технікою залежно від формату оренди, забезпечити чистоту та приємну атмосферу.
- Для юридичної безпеки важливо скласти договір оренди, взяти заставу та перевірити документи орендарів.
Здача житла в оренду – не тільки спосіб заробити гроші, а й відповідальність перед орендарями. Аби на квартиру звернули увагу і вона забезпечувала стабільний дохід, слід її правильно підготувати.
Як швидко і безпечно здати в оренду помешкання, на які аспекти варто звернути увагу, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.
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Перевірка стану квартири й ремонт
Перед здачею квартири в оренду, потрібно оцінити, в якому вона стані. Невеликі недоліки, здавалося б непомітні для вас у повсякденному житті, можуть відлякати орендарів. Що слід перевірити й відремонтувати:
- замінити старі шпалери, пофарбувати стіни, оновити плінтуси, якщо вони виглядають дуже зношеними;
- впевнитися, що сантехніка працює без збоїв, ніде немає підтікань, проблем із кранами;
- перевірити електрику – чи в робочому стані всі розетки, вимикачі, освітлення;
- відрегулювати двері та замки – виправити, якщо щось заїдає або не зачиняється;
- зробити легкий косметичний ремонт у нейтральних відтінках, якщо це дозволяє бюджет.
Комплектація меблями й технікою
Те, якими меблями та технікою буде укомплектоване житло, залежить від формату оренди. Якщо йдеться про подобову, то обов'язковим є наявність комфортного ліжка, шафи, стола, мікрохвильової печі, електрочайника, фена, телевізора. Натомість якщо квартиру здають у довгострокову оренду, то в ній ще мають бути пральна машина, холодильник, плита, інтернет.
Перед здачею квартири в оренду варто перевірити, чи все гаразд зі сантехнікою / Фото Pexels
Чистота житла й атмосфера в ньому
Те, якою потенційний орендар побачить квартиру вперше, може стати визначальним. Тому помешкання повинне бути чистим, не мати сторонніх запахів. Що варто зробити:
- провести генеральне прибирання;
- викинути старі й непотрібні речі;
- провітрити приміщення, встановити ароматизатор із приємним запахом.
Юридична безпека й фінансові гарантії
Аби уникнути проблем із недобросовісними орендарями, потрібно подбати про безпеку угоди. Для цього слід:
- скласти договір оренди, в якому максимально чітко прописати умови – термін проживання, вартість, відповідальність за майно;
- взяти заставу, яка покриє можливі збитки, якщо буде пошкодження майна;
- попросити орендарів надати документи, які підтверджують особу.
Аби захистити себе від проблем у майбутньому, власнику варто укласти договір з орендарем / Фото Pexels
Кому не варто здавати житло в оренду
Варто бути обережними зі здачею помешкання в оренду людям, які:
- не можуть показати документи;
- не мають стабільного доходу;
- є іноземцями, які не мають належних дозволів на проживання.