Верховний Суд повернув земельну ділянку в Лисиничах Львівській об’єднаній територіальній громаді. Раніше її було передано за заниженою ціною.
Що відомо про рішення суду щодо ділянки в селі Лисиничі?
Йдеться про 1,6 гектара землі в селі Лисиничі, пише 24 Канал з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.
Річ у тім, що за позовом Львівської обласної прокуратури суд ухвалив рішення про повернення земельної ділянки Львівській об’єднаній територіальній громаді.
Мова йде про 1,6 гектара землі в селі Лисиничі з цільовим призначенням – для будівництва багатоквартирних житлових будинків,
– пояснили в обласній прокуратурі.
Ще у 2018 році Лисиничівська сільрада виставила на торги земельні ділянки. Однак належну грошову оцінку земель попередньо так і не провели. Тому переможець торгів отримав право оренди ділянки за істотно заниженою ціною.
Виявлені порушення стали підставою для звернення прокурора до суду з позовами, вимагаючи:
- визнати недійсними договори оренди землі;
- скасувати державну реєстрацію прав на нерухомість;
- повернути землі громаді.
Суд першої інстанцій відмовив в задоволенні позову. Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор звернувся до апеляційного суду,
– нагадали у прокуратурі.
Західний апеляційний господарський суд задоволив позов прокурора. Товариство зобов’язане повернути громаді спірну земельну ділянку.
Зауважте! Верховним Судом вже задоволено ще 2 аналогічні позови щодо суміжних ділянок у Лисиничах загальною площею 3 гектари.
Що відомо про подібні справи?
Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Львівської області щодо повернення у власність громади земельної ділянки площею 3,2914 гектара. Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.
Ця земельна ділянка входить до складу ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогорща".
Ділянка розташована в межах території, яку ще 2017 року мешканці Львова ініціювали для створення природоохоронного об’єкта,
– йдеться на сайті міськради.
Зверніть увагу! У 2020-му Львівська обласна рада надала цій місцевості статус заказника загальною площею 92 гектарів.
Якими є ціни на нерухомість у Львові?
Ціни на оренду нерухомості у Львові все ще демонструють зростання. Зокрема у вересні поточного року винаймати однокімнатну квартиру у середньому коштувало 19 тисяч гривень.
Ціни на двокімнатне житло становили 23 тисяч гривень у місяць, трикімнатне – 29 тисяч гривень.
Найдорожчим районом був Сихівський, а найдешевшим – Личаківський.