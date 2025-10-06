Верховний Суд повернув земельну ділянку в Лисиничах Львівській об’єднаній територіальній громаді. Раніше її було передано за заниженою ціною.

Що відомо про рішення суду щодо ділянки в селі Лисиничі?

Йдеться про 1,6 гектара землі в селі Лисиничі, пише 24 Канал з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Річ у тім, що за позовом Львівської обласної прокуратури суд ухвалив рішення про повернення земельної ділянки Львівській об’єднаній територіальній громаді.

Мова йде про 1,6 гектара землі в селі Лисиничі з цільовим призначенням – для будівництва багатоквартирних житлових будинків,

– пояснили в обласній прокуратурі.

Ще у 2018 році Лисиничівська сільрада виставила на торги земельні ділянки. Однак належну грошову оцінку земель попередньо так і не провели. Тому переможець торгів отримав право оренди ділянки за істотно заниженою ціною.

Виявлені порушення стали підставою для звернення прокурора до суду з позовами, вимагаючи:

визнати недійсними договори оренди землі; скасувати державну реєстрацію прав на нерухомість; повернути землі громаді.

Суд першої інстанцій відмовив в задоволенні позову. Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор звернувся до апеляційного суду,

– нагадали у прокуратурі.

Західний апеляційний господарський суд задоволив позов прокурора. Товариство зобов’язане повернути громаді спірну земельну ділянку.

Зауважте! Верховним Судом вже задоволено ще 2 аналогічні позови щодо суміжних ділянок у Лисиничах загальною площею 3 гектари.

Що відомо про подібні справи?

Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Львівської області щодо повернення у власність громади земельної ділянки площею 3,2914 гектара. Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

Ця земельна ділянка входить до складу ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогорща".

Ділянка розташована в межах території, яку ще 2017 року мешканці Львова ініціювали для створення природоохоронного об’єкта,

– йдеться на сайті міськради.

Зверніть увагу! У 2020-му Львівська обласна рада надала цій місцевості статус заказника загальною площею 92 гектарів.

