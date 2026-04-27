Українка купила хату за 30 тисяч: що вона отримала разом із землею

Українка Анна купила стару глиняну хату в селі на Дніпропетровщині разом із великою ділянкою всього за 30 тисяч гривень. Її історія швидко розлетілася мережею, адже жінка свідомо обрала не тільки будинок, а місце, про яке мріяла роками.

Як українка Анна купила стару хату в селі?

Анна кілька років шукала ділянку і переглянула десятки варіантів, перш ніж натрапила на той, що відповідав її очікуванням, розповіла українка у соцмережах.

Раніше жінка мала іншу вподобану ділянку, але придбати її не вдалося. Після цього вона продовжила пошуки й чекала варіант, який справді "відгукнеться".

І вже коли я майже втратила надію, нам показали ще один варіант. Це був останній. Спочатку рієлтор сказав, що там просто ділянка, яка підходить під мої критерії: крайня, з річкою в кінці городу, усе як я хотіла,

– каже Анна у відео.

Як виявилося, на ділянці ще була стара хата. Вона глиняна, зі стріхою з очерету, занедбана, але придатна для життя. Попри те, що в будинку давно ніхто не жив, це не стало проблемою.

Жінка зізналася, що прийняла рішення швидко. Для неї головним було знайти місце, де можна побути наодинці, переночувати та поступово облаштовувати простір під власні потреби.

Разом із хатою вона отримала 60 соток землі, сад і територію з виходом до річки. У будинку є газ, електрика та піч, а воду беруть із колодязя на подвір'ї. Усе це обійшлося у 30 тисяч гривень.

Як відреагували коментатори у мережі?

Історія Анни викликала жваве обговорення в соцмережах. Частина користувачів здивувалася, що нині можна знайти житло за таку суму.

У коментарях також звертали увагу на сам формат будинку. Дехто писав, що глиняні хати зі стріхою добре тримають тепло взимку та прохолоду влітку, тому їх можна відновити для життя. Інші наголошували, що велика ділянка потребує значних зусиль.

Водночас багато користувачів підтримали Анну. Вони відзначили її рішучість і зазначили, що вона отримала простір і природу, які для багатьох залишаються лише мрією.

Як інша жінка отримала сюрприз коли купила хату?

Купівля будинку іноді приносить не лише простір для життя, а й неочікувані "бонуси". Українка, яка переїхала з квартири до приватного дому, показала, що саме отримала разом із новим житлом.

Альона Левенець розповіла, що після купівлі будинку виявила несподіваний "додаток" – чорного кота, який фактично вважав цю територію своєю.