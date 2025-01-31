"Краще, ніж у декого вдома": як жінка перетворила сарай на затишний будиночок

Британка, на ім'я Ві, переоблаштувала на мініатюрний будиночок. Тепер вона має більше місця для відпочинку й не платить за дорогий газ.

Результатом вона поділилася в тіктоці , на що люди дуже схвально відреагували, пише 24 Канал . У захопленні від інтер'єру також її гості.

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Чи живе дівчина в переоблаштованому сараї

Багато користувачів тіктока думає, що Ви переїхала в сарай після ремонту. Насправді це її додаткове місце для відпочинку, хоча живе британка не в будинку.

Люди кажуть, що я живу в сараї. Ні, я живу в трейлері, а там прохолоджую течію,

– зазначила жінка в описі до відео.

Всередині є невеликий стіл, телевізор та два дивани, щоб відпочити протягом дня.

Сарай ізольований, і там нехолодно взимку, адже власниця підбала про дров'яний камінь. Тепер вона ще й економити на газі.

Який вигляд має оновлений сарай: дивіться відео

"Краще, ніж у декого вдома"

Відео про переоблаштований сарай стало вірусним у тіктоці. Коментатори не приховували свого захвату:

Це найкрасивіший сарай, який я коли-небудь бачив;

Ого, це фантастика, з дров'яною піччю завжди дуже затишно і тепло;

Це краще, ніж у деяких людей вдома.

Британка каже, що любить свій сарай. Хоча він невеликий, але там чисто та тепло.