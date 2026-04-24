Черга на житло не гарантія: за що військових викреслюють зі списків

Квартирна черга для військових в Україні не гарантує отримання житла навіть після багатьох років очікування. Закон визначає перелік підстав, через які військовослужбовця можуть виключити зі списків ще до моменту отримання квартири.

У яких випадках військового виключають із квартирної черги?

Найчастіше причиною стає втрата потреби у житлі. Якщо військовий або його сім'я покращили житлові умови, підстав для перебування у черзі більше немає, пише Державна прикордонна служба.

Також підставою стає подання неправильних даних. Під час перевірки можуть виявити помилки або свідомо викривлену інформацію, після чого рішення про взяття на облік скасовують.

Окремо визначені ситуації, коли право на житло втрачається повністю:

отримання грошової компенсації на житло хоча б один раз;

засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців;

звільнення зі служби через порушення контракту або службову невідповідність.

У таких випадках військового виключають зі списків без можливості повторного включення до програми. Це означає, що скористатися державною допомогою для отримання житла вдруге вже не вийде.

Водночас не кожне порушення має однакові наслідки. Якщо людина без поважної причини відмовляється від запропонованого житла, її не виключають зі списку, але відсувають у черзі приблизно на рік.

Хто має пріоритет у черзі на житло?

Система розподілу житла працює за принципом черговості. Спочатку житло отримують позачергові категорії, далі ті, хто має першочергове право, і лише після цього рухається загальна черга.

До слова, Герої України мають позачергове право на отримання житла, тому перебувають на перших позиціях у відповідних списках, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України. Окрім цього, для них передбачено низку додаткових пільг.

Окремі умови передбачені для військових з вислугою понад 20 років. Вони можуть обрати між отриманням квартири або грошовою компенсацією, яку держава виплачує один раз і закриває житлове питання.

Додаткові гарантії мають військові, яких звільняють за станом здоров'я, віком або через скорочення, а також родини загиблих чи зниклих безвісти. У таких випадках вони можуть залишити службове житло у власності.

У яких випадках УБД можуть претендувати на безплатне житло?

Учасники бойових дій у 2026 році можуть отримати житло від держави або грошову компенсацію, але за певних умов. Щоб скористатися цією можливістю, потрібно стати на квартирний облік і відповідати вимогам. Заяву подають до органу місцевого самоврядування або через ЦНАП. Разом із нею потрібно підготувати документи.