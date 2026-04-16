Чому в СРСР робили прохідні кімнати: що стояло за цим рішенням

Прохідні кімнати у квартирах радянської забудови сьогодні часто вважають незручними та застарілими. У часи СРСР таке планування було масовим, бо дозволяло економити площу і відповідало тодішнім уявленням про життя.

Чому у квартирах СРСР робили прохідні кімнати?

Як пише Главред, у радянській системі житло проєктували з урахуванням інтересів спільноти, а не окремої людини.

Родину сприймали як єдине ціле, тому поняття особистого простору не було взагалі. Відкриті планування відповідали уявленню про побут, де важливо жити разом і постійно взаємодіяти.

Багато родин переїжджали у квартири після життя у бараках і комуналках. На цьому тлі навіть житло з прохідною кімнатою сприймалося як помітне покращення умов.

До того ж розпорядок дня у членів сім'ї був схожим. Робота, навчання і відпочинок відбувалися за подібним графіком, тому постійний рух через кімнату не створював значного дискомфорту.

Як економія вплинула на планування житла?

Головним завданням радянських архітекторів було швидко забезпечити житлом мільйони людей. Через це вони намагалися максимально ефективно використовувати кожен квадратний метр і уникати зайвих витрат.

Прохідна кімната виконувала одразу дві функції – житлового простору і проходу між іншими приміщеннями. Такий підхід дозволяв економити приблизно 3 – 5 квадратних метрів у кожній квартирі. У масштабах країни це мільйони квадратних метрів та економія на матеріалах.

Як планування впливало на поведінку людей?

Архітектура впливала не лише на зручність, а й на звички, пише Oboz.ua. Відсутність повністю ізольованого простору змушувала членів родини постійно контактувати між собою. Ізольованими зазвичай залишали лише окремі кімнати, найчастіше спальню батьків.

Діти росли без власної кімнати та з раннього віку звикали до інших у спільному просторі. Такий формат життя формував звичку ставити спільні інтереси вище за особисті й підтримував модель "правильної" поведінки радянської людини.

Чому хрущовки будували як тимчасове житло?