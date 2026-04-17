Без нових документів – без квартири: як окупаційна влада забирає житло на ТОТ

Після 1 липня 2026 року частина українців ризикує втратити житло на тимчасово окупованих територіях через нові вимоги окупаційної влади. Без перереєстрації майна квартири та будинки можуть визнати "безхазяйними".

Чому українці можуть втратити житло вже влітку?

Окупаційна адміністрація вимагає перереєстрації нерухомості за російськими правилами. Власників змушують вносити житло до нових реєстрів, інакше їх позбавляють прав на майно, розповідає в.о. голови Маріупольської райради Вадим Пікуз в ефірі День.LIVE.

Дивіться також Чому в СРСР робили прохідні кімнати: що стояло за цим рішенням

Кінцевою датою називають 1 липня 2026 року. Після цього житло без нових документів можуть вилучати, а людей – виселяти. Формально строки у законодавстві довші, але на практиці процедуру пришвидшують.

Щоб внести нерухомість до Росреєстру, потрібно прийти особисто, отримати російський паспорт і діяти за їхнім законодавством… це вже системна історія,

– наголосила Олена Шуляк.

Без російського паспорта пройти перереєстрацію складно або неможливо. У результаті люди опиняються перед вибором – змінювати громадянство або ризикувати власним житлом.

Хто ризикує втратити житло?

Найбільша загроза стосується власників житла на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Маріуполі та інших містах. До зони ризику потрапляють люди, які відмовляються отримувати російське громадянство. Проблеми виникають і в тих, хто намагається пройти процедуру, але стикається з бюрократичними перепонами.

В договорі помилка, підроблені документи, неправильний якийсь код і відмовляють у перереєстрації. Люди просто не знають, що робити. І з 1 липня сказали всім, що в кого не буде документів, всіх будуть виселяти,

– розповів Вадим Пікуз.

Навіть за наявності документів можливі відмови. Формальні причини стають підставою, щоб не приймати заяви або затягувати процес. Через це власники не встигають оформити житло у визначені строки.

Як саме відбувається вилучення житла?

Один із механізмів – визнання нерухомості "безхазяйною". Таке рішення можуть ухвалювати навіть у випадках, коли власник фактично користується житлом.

Після цього об'єкти вносять до спеціальних списків і передають у розпорядження окупаційної адміністрації. Далі житло можуть передати іншим людям або використовувати для власних потреб.

Також окупанти часто визнають будинки аварійними. Створені комісії приймають рішення про непридатність навіть частково збережених будівель.

Після цього житло можуть зносити або вилучати під виглядом реконструкції. У таких випадках власники втрачають майно без реальної компенсації.

Чому поїздка для продажу житла може стати порушенням?