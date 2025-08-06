Який вид житла найбезпечніший під час обстрілів: що кажуть експертки
У випадку атак Росії повністю безпечного житла не існує. Однак певні типи будівель мають більшу ймовірність витримати удар.
Про те, який вид житла найбезпечніший під час обстрілів, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли експертки.
Дізнайтеся більше Локація, поверх, тип будинку: яке житло обирають українці в умовах війни
Чи є повністю безпечне житло в умовах обстрілів?
Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук розповіла, що у випадку ракетних чи дронових атак повністю безпечного житла немає.
Безпечні лише спеціалізовані будівлі з облаштованими укриттями,
– уточнила експертка.
Та додала, що існують певні характеристики житла, які можуть знизити рівень небезпеки, зокрема йдеться про тип конструкції.
Який тип житла більш безпечний при атаках?
Монолітно-каркасні будівлі, як пояснила Оксана Остапчук, краще протистоять ударним хвилям у порівнянні зі старими панельними спорудами. Водночас варто пам'ятати, що при прямому влучанні руйнування зазнає будь-який будинок.
Монолітно-каркасні будинки більш стійкі до ракетних ударів / Фото DIM.RIA
Також вона рекомендує звертати увагу не тільки на тип конструкції, а й на такі параметри, як товщина стін та перекриттів, а також якість вікон – наприклад, двокамерні склопакети краще витримують ударну хвилю.
Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак підтвердила, що панельні будинки є одними з найвразливіших з погляду безпеки під час війни. Через це на ринку нерухомості квартири в таких будинках у Києві часто продають зі знижками до 20 – 30% від середньоринкової вартості.
Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха також зауважила, що окрім монолітно-каркасних споруд відносно надійними вважають цегляні будинки.