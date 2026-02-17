Житло на ТОТ: чи треба скасовувати право власності, щоб отримати 2 мільйони

Українці можуть отримати житловий ваучер на суму до 2 мільйонів гривень, навіть якщо їхній будинок або квартира залишилися на тимчасово окупованій території. При цьому право власності на таку нерухомість зберігається, і відмовлятися від неї не потрібно.

Чи потрібно відмовлятися від житла на окупованій території?

Отримання житлового ваучера не означає втрату права власності на нерухомість, яка розташоване на тимчасово окупованій території. Власник не зобов'язаний оформлювати відмову, знімати об'єкт з реєстрації або передавати його державі, зауважили у дописі волонтерської платформи "Поверни своє".

Дивіться також ВПО можуть відмовити у компенсації через "фантомне" житло: як перевірити дані в реєстрі

Житловий ваучер є формою державної допомоги людям, які втратили можливість користуватися своїм житлом через війну. Гроші можна витратити на:

купівлю нової квартири;

інвестування в будівництво;

оформлення або оплату іпотеки.

Водночас право власності на житло на тимчасово окупованій території не припиняється і не переходить до держави. Це означає, що після деокупації людина зможе повернутися до своєї квартири чи будинку або розпорядитися ними на власний розсуд, зокрема продати, подарувати чи залишити у власності.

Фактично держава допомагає людині розв'язати житлове питання зараз, а питання відшкодування збитків планується вирішувати через міжнародні механізми компенсацій.

Хто може отримати житловий ваучер?

Програма передбачена насамперед для людей, які втратили доступ до житла через війну. Йдеться, зокрема, про учасників бойових дій і людей з інвалідністю внаслідок війни. Заявку подають онлайн через офіційний застосунок Дія.

Важливо! Однією з ключових умов є відсутність іншого житла на підконтрольній території України. Виняток можливий, якщо нерухомість придбана в іпотеку і кредит ще не погашений. Також враховується склад сім'ї, включно з подружжям і дітьми до 18 років, адже це впливає на потребу в новому житлі.

Чим житловий ваучер відрізняється від "єВідновлення"?