2 мільйони гривень на житло: як ВПО отримати ваучер і не втратити кошти

ВПО з тимчасово окупованих територій можуть отримати до 2 мільйонів гривень на житло через механізм ваучерів. У Мінрозвитку пояснили, як забронювати кошти та використати їх для купівлі житла.

Що таке житловий ваучер?

Ваучер дає право отримати державні кошти на придбання житла в межах програми підтримки ВПО, зазначили на сайті Міністерства розвитку громад.

Подати заявку можна через Дію – після перевірки даних формується електронний сертифікат із визначеною сумою допомоги.

Гроші не виплачують на руки. Їх резервують під конкретну угоду і спрямовують безпосередньо продавцю житла або банку після укладення договору. Це означає, що скористатися коштами можна лише під підтверджену покупку або іпотеку.

Максимальна сума – до 2 мільйонів гривень. Розмір залежить від категорії отримувача та умов програми, а сам сертифікат діє обмежений час після погодження.

На що його можна використати?

Ваучер дозволяє придбати житло як на первинному, так і на вторинному ринку, квартиру або будинок.

Кошти можна спрямувати на:

купівлю готового житла;

інвестування у будівництво;

перший внесок за іпотекою;

часткове або повне погашення кредиту, зокрема за програмою "єОселя".

Водночас діють обмеження щодо об'єктів. Житло має бути введене в експлуатацію або відповідати умовам фінансування, а також вкладатися у встановлені параметри вартості. Перед оплатою перевіряють і сам об'єкт, і продавця.

Як використовувати житловий ваучер / Інфографіка Мінрозвитку

Як забронювати та використати кошти?

Після отримання ваучера потрібно обрати житло і подати заявку на бронювання коштів через Дію. Після схвалення сума резервується під конкретний об'єкт.

Далі потрібно:

Обрати житло з урахуванням вимог програми; Подати заявку на бронювання коштів у Дії; Отримати підтвердження резервування; Укласти договір купівлі або іпотеки; Пройти перевірку документів; Дочекатися перерахування коштів продавцю або банку.

Бронювання діє визначений строк – 60 днів. Якщо угоду не укласти вчасно, резерв скасовують і кошти потрібно бронювати повторно. Повторно використати вже активований ваучер не можна.

Скільки коштів виділила держава і хто зможе отримати ваучери?