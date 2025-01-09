Місце в Силах оборони знайдеться всім: як Росія намагається зруйнувати рекрутинг

Важливим завданням для України зараз є збільшити кількість рекрутованих військових замість мобілізованих. На фоні цього російська пропаганда намагається інформаційно спотворити поняття української армії.

Так, країна-агресорка проводить ІПСО через соціальні мережі для українців. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що люди, які хочуть приєднатись до армії через рекрутингові центри, мають чимало переваг.

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Як Росія намагається зруйнувати рекрутинг

За словами виконавчого директора, на щастя, не вся рекрутингова система є зруйнована російськими ІПСО. Країна-агресорка проводить інформаційні кампанії через соціальні мережі для української аудиторії. Лише за один тиждень можна зафіксувати 6 тисяч різноманітних відео для зриву рекрутингу та мобілізації.

Ми не можемо повністю відмовитись від мобілізації. Однак збільшувати кількість добровільно рекрутованих, порівняно з мобілізованими, є нашим головним завданням,

– наголосив Жмайло.

Виконавчий директор зауважив, що мало молоді проінформовані про перспективи кар'єрного зростання в лавах Сил оборони. Також невелика кількість людей знають, що навіть особи, яким прийшла повістка, можуть звернутись в рекрутинговий центр та самостійно обрати місце служби.

"Медіа, суспільство та влада зараз мають важливе завдання – показати командирів, які дбають про своїх військовослужбовців, які заробили авторитет за час російсько-української війни", – зауважив він.

Підтвердженням цього слугує можливість військових перейти до інших підрозділів. У такий спосіб українські захисники приєднуються до підрозділів досвідчених командирів.

До рекрутингових центрів ж може звернутись кожен охочий, обрати рекрутера, посаду, пройти співбесіду та стати частиною Сил оборони України. Окрім піхотних підрозділів зараз створюють також підрозділи безпілотних систем.

Місце в Силах оборони знайдеться всім,

– підкреслив Жмайло.

Існує також закон, який передбачає, що кожна бригада повинна мати рекрутера, який напряму може залучити кандидата на службу. На думку виконавчого директора, це може сприяти розв'язанню проблеми нестачі людей у війську. Люди через рекрутингові центри можуть потрапити у бригаду до своїх знайомих.

Ба більше, зараз існує тенденція, коли бригади на власній базі створюють навчальні центри, щоб давати фахові знання та практичні навички рекрутованим самостійно.

Російське ІПСО про те, що коли ти потрапляєш в армію і тебе зразу очікує смерть – точно не відповідає реальності,

– додав він.