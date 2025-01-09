Место в Силах обороны найдется всем: как Россия пытается разрушить рекрутинг

Важной задачей для Украины сейчас является увеличить количество рекрутированных военных вместо мобилизованных. На фоне этого российская пропаганда пытается информационно исказить понятие украинской армии.

Так, страна-агрессор проводит ИПСО через социальные сети для украинцев. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что люди, которые хотят присоединиться к армии через рекрутинговые центры, имеют немало преимуществ.

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Как Россия пытается разрушить рекрутинг

По словам исполнительного директора, к счастью, не вся рекрутинговая система разрушена российскими ИПСО. Страна-агрессор проводит информационные кампании через социальные сети для украинской аудитории. Только за одну неделю можно зафиксировать 6 тысяч различных видео для срыва рекрутинга и мобилизации.

Мы не можем полностью отказаться от мобилизации. Однако увеличивать количество добровольно рекрутированных, по сравнению с мобилизованными, является нашей главной задачей,

– подчеркнул Жмайло.

Исполнительный директор отметил, что мало молодежи проинформированы о перспективах карьерного роста в рядах Сил обороны. Также небольшое количество людей знают, что даже лица, которым пришла повестка, могут обратиться в рекрутинговый центр и самостоятельно выбрать место службы.

"Медиа, общество и власть сейчас имеют важную задачу – показать командиров, которые заботятся о своих военнослужащих, которые заработали авторитет за время российско-украинской войны", – отметил он.

Подтверждением этого служит возможность военных перейти в другие подразделения. Таким образом украинские защитники присоединяются к подразделениям опытных командиров.

В рекрутинговые центры же может обратиться каждый желающий, выбрать рекрутера, должность, пройти собеседование и стать частью Сил обороны Украины. Кроме пехотных подразделений сейчас создают также подразделения беспилотных систем.

Место в Силах обороны найдется всем,

– подчеркнул Жмайло.

Существует также закон, который предусматривает, что каждая бригада должна иметь рекрутера, который напрямую может привлечь кандидата на службу. По мнению исполнительного директора, это может способствовать решению проблемы нехватки людей в армии. Люди через рекрутинговые центры могут попасть в бригаду к своим знакомым.

Более того, сейчас существует тенденция, когда бригады на собственной базе создают учебные центры, чтобы давать профессиональные знания и практические навыки рекрутированным самостоятельно.

Российское ИПСО о том, что когда ты попадаешь в армию и тебя сразу ожидает смерть – точно не соответствует реальности,

– добавил он.