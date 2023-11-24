Чи є випробувальний термін при рекрутингу до ЗСУ: у Міноборони дали вичерпну відповідь
У Збройних силах України запроваджують рекрутинг. Ця ініціатива нова для нашої держави та викликає деякі питання, тожу Міноборони розставили крапки над "і".
Заступниця міністра оборони України Наталії Калмикової в ефірі телемарафону розповіла про те, що при рекрутингу до лав Збройних Сил України претенденти надсилають свої резюме на ту чи іншу вакансію. Якщо воно проходить "конкурс" і співбесіда пройшла успішно, громадянина направляють до підрозділу для несення військової служби.
Дивіться також Рекрутинг у ЗСУ: у Міноборони підписали угоду ще з однією компанією
Чи є під час рекрутингу випробувальний термін
За словами Калмикової, уже коли рекрутер бачить резюме людини, він може розуміти, наскільки вона підходить на посаду. Наступним етапом є співбесіда, яку теж проводить рекрутер.
В армії немає випробувального терміну,
– пояснила представниця оборонного відомства.
Також заступниця голови Міноборони зазначила, що компанія повинна відправити людину в такий підрозділ, де вона дійсно буде на своєму місці.
Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
- Міністерство оборони підписало угоду про співпрацю з популярною рекрутинговою компанією. Таким чином кожен охочий може переглянути актуальні вакансії та обрати посаду відповідно до своїх умінь.
- Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова підписала угоду з організацією Lobby X, яку представляє Владислав Грезєв. Рекрутери пообіцяли виконувати свої роботу для потреб армії безоплатно.
- Також Міноборони планує підписати угоди з низкою інших учасників ринку працевлаштування.