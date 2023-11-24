Чи є випробувальний термін при рекрутингу до ЗСУ: у Міноборони дали вичерпну відповідь

У Збройних силах України запроваджують рекрутинг. Ця ініціатива нова для нашої держави та викликає деякі питання, тожу Міноборони розставили крапки над "і".

Заступниця міністра оборони України Наталії Калмикової в ефірі телемарафону розповіла про те, що при рекрутингу до лав Збройних Сил України претенденти надсилають свої резюме на ту чи іншу вакансію. Якщо воно проходить "конкурс" і співбесіда пройшла успішно, громадянина направляють до підрозділу для несення військової служби.

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Чи є під час рекрутингу випробувальний термін

За словами Калмикової, уже коли рекрутер бачить резюме людини, він може розуміти, наскільки вона підходить на посаду. Наступним етапом є співбесіда, яку теж проводить рекрутер.

В армії немає випробувального терміну,

– пояснила представниця оборонного відомства.

Також заступниця голови Міноборони зазначила, що компанія повинна відправити людину в такий підрозділ, де вона дійсно буде на своєму місці.

Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ