Есть ли испытательный срок при рекрутинге в ВСУ: в Минобороны дали исчерпывающий ответ

В Вооруженных силах Украины вводят рекрутинг. Эта инициатива новая для нашего государства и вызывает некоторые вопросы, поэтому Минобороны расставили точки над "і".

Заместитель министра обороны Украины Натальи Калмыковой в эфире телемарафона рассказала о том, что при рекрутинге в ряды Вооруженных Сил Украины претенденты присылают свои резюме на ту или иную вакансию. Если он проходит "конкурс" и собеседование прошло успешно, гражданина направляют в подразделение для несения военной службы.

Смотрите также Рекрутинг в ВСУ: в Минобороны подписали соглашение еще с одной компанией

Есть ли во время рекрутинга испытательный срок

По словам Калмыковой, уже когда рекрутер видит резюме человека, он может понимать, насколько он подходит на должность. Следующим этапом является собеседование, которое тоже проводит рекрутер.

В армии нет испытательного срока,

– объяснила представительница оборонного ведомства.

Также заместитель главы Минобороны отметила, что компания должна отправить человека в такое подразделение, где он действительно будет на своем месте.

Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ