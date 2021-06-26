Цього недостатньо, – рідні вбитого Флойда обурилися вироком експоліцейському

У США колишнього поліцейського Дерека Шовіна, який вбив афроамериканця Джорджа Флойда, засудили до 22,5 років ув'язнення. Рідні вбитого сприйняли таке покарання неоднозначно.

На їхню думку, 22,5 року в'язниці – недостатньо серйозне покарання за таке вбивство.

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Що кажуть рідні про покарання

Один з братів Флойда, Родні Флойд, назвав вирок "ляпасом". Він каже, що сім'я сподівалася на довічне ув'язнення для Дерека Шовіна.

Ми були готові до довічного ув'язнення, щоб не бачити його в нашому житті. Це заподіює мені смертельного болю,

– сказав брат убитого.

Ще один брат, Терренс Флойд, сказав, що він "трохи підозріло ставився до вироку", поки йому не приснився сон, в якому з'явився його батько. Той закликав продовжувати робити те, що робить Терренс і тоді вони "залишаться сильними".

Сестра вбитого і засновниця Меморіального фонду Джорджа Флойда Бріджит Флойд, сказала, що цей вирок "показує, що до питань жорстокості поліції, нарешті, ставляться серйозно".

Нам належить пройти довгий шлях і внести безліч змін, перш ніж темношкірі люди нарешті відчують, що правоохоронні органи цієї країни поводяться з ними справедливо й гуманно,

– заявила Бріджит.

Племінник Брендон Вільямс сказав, що вирок недостатньо суворий. Він підкреслив, що вбивство Флойда було занадто жорстоким.

Сторона обвинувачення просила 30 років позбавлення волі для колишнього поліцейського Дерека Шовіна.

Додамо, якщо під час відбуванні покарання Шовін проявить себе зразково, то його можуть звільнять достроково після закінчення двох третин терміну, тобто близько 15 років.

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