Міжнародне право фактично не працює: дипломат пояснив, хто винен у цьому

Міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила деякі частини антитерористичної Конвенції організації на Сході України у 2014-му році. Та це рішення погане для світу, для системи ООН та міжнародного права.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, зауваживши, що з діями країни-агресорки можна провести паралелі з тим, що нині робить Іран. Йдеться про постачання для проксі.

До теми 4 питання до рішення суду ООН у справі проти Росії

"Якщо Росія в деяких речах невинна, а чому хтось намагається дістати іранців? Якщо вони тлумачать Конвенцію про фінансування тероризму, що це умовно "у валізі гроші принести терористам", а все інше – не тероризм, то що тоді взагалі тероризм?" – обурився Клімкін.

Водночас Міжнародний суд ООН відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття малайзійського пасажирського літака. Це сталося в липні 2014-го року під Донецьком. Як зауважив дипломат, це окремий судовий процес.

Мені ще менше подобається інше рішення щодо Конвенції про заборону расової дискримінації. І коли суд каже, що "заборона Меджлісу – заборонили, але там начебто порушення Конвенції немає", то я фундаментально не згоден з таким тлумаченням міжнародного права,

– наголосив колишній міністр закордонних справ України.

У 2016-му році так званий російський окупаційний "верховний суд Криму" заборонив діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на території Росії. Його визнали нібито "екстремістською організацією". Згодом це незаконне рішення підтримала вища судова інстанція країни-агресорки – верховний суд Росії.

На думку Павла Клімкіна, коли є такі рішення, це означає, що міжнародне право не те, що не діє, а ніби "не існує". Це відкриває можливість для будь-яких маніпуляцій та знущання з міжнародного права, яке і так погано працює.

"Є симпатичні моменти, які звинувачують Росію. Ми будемо і надалі їх використовувати, і в подальших процесах, і будемо намагатися діставати Росію в національних судах. Але деякі моменти цих рішень, я вважаю, недолугі, безпорадні й жалюгідні", – наголосив дипломат.

Світ не виграв

За словами колишнього міністра закордонних справ України, можна по-різному тлумачити Конвенцію ООН про фінансування тероризму. Якщо тлумачити документ як 40 років тому, то варто зазначити, що світ змінився. З'явилися інші виклики та загрози.

"Я не вважаю, що ми програли, але і не вважаю, що ми виграли. Від цього рішення світ і міжнародне право однозначно не виграли", – сказав Павло Клімкін.

Що відомо про рішення суду