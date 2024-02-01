Международное право фактически не работает: дипломат объяснил, кто виноват в этом
Международный суд ООН признал, что Россия нарушила некоторые части антитеррористической Конвенции организации на Востоке Украины в 2014-м году. Но это решение плохое для мира, для системы ООН и международного права.
Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отметив, что с действиями страны-агрессора можно провести параллели с тем, что сейчас делает Иран. Речь идет о поставках для прокси.
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"Если Россия в некоторых вещах невиновна, а почему кто-то пытается достать иранцев? Если они толкуют Конвенцию о финансировании терроризма, что это условно "в чемодане деньги принести террористам", а все остальное – не терроризм, то что тогда вообще терроризм?" – возмутился Климкин.
В то же время Международный суд ООН отказался вынести конкретное решение относительно вероятной ответственности России за сбивание малайзийского пассажирского самолета. Это произошло в июле 2014-го года под Донецком. Как отметил дипломат, это отдельный судебный процесс.
Мне еще меньше нравится другое решение по Конвенции о запрете расовой дискриминации. И когда суд говорит, что "запрет Меджлиса – запретили, но там вроде бы нарушения Конвенции нет", то я фундаментально не согласен с таким толкованием международного права,
– подчеркнул бывший министр иностранных дел Украины.
По мнению Павла Климкина, когда есть такие решения, это означает, что международное право не то, что не действует, а будто "не существует". Это открывает возможность для любых манипуляций и издевательства над международным правом, которое и так плохо работает.
"Есть симпатичные моменты, которые обвиняют Россию. Мы будем и в дальнейшем их использовать, и в дальнейших процессах, и будем пытаться доставать Россию в национальных судах. Но некоторые моменты этих решений, я считаю, нелепые, беспомощные и жалкие", – подчеркнул дипломат.
Мир не выиграл
По словам бывшего министра иностранных дел Украины, можно по-разному толковать Конвенцию ООН о финансировании терроризма. Если толковать документ как 40 лет назад, то стоит отметить, что мир изменился. Появились другие вызовы и угрозы.
"Я не считаю, что мы проиграли, но и не считаю, что мы выиграли. От этого решения мир и международное право однозначно не выиграли", – сказал Павел Климкин.
Что известно о решении суда
- Международный суд Организации Объединенных Наций 31 января объявил приговор по иску Украины против России. Его подали в 2017-м году. Речь идет о деле насчёт финансирования сепаратистов на Востоке в 2014-м году.
- Суд заявил, что страна-агрессор виновата, ведь не расследовала финансовую поддержку сепаратистов. Это единственный пункт в части обвинений, который удовлетворили.
- Большую часть обвинений, которые выдвинул Киев в адрес Москвы, признали необоснованными. Так суд решил, что поставки боевикам военной техники и оружия не подпадает под финансирование терроризма. Кроме того, там заявили, что недостаточно доказательств, чтобы решить, можно ли считать сепаратистов на Востоке террористами.
- Суд считает, что российские силовики могли лишь частично нарушать права крымских татар. Действия в отношении их и украинцев, там считают, вероятнее всего, имели политическую основу. Более того, суд не признал запрет Меджлиса крымскотатарского народа за расовую дискриминацию. Также он не назначил репарации, на которых настаивала Украина.