Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отметив, что с действиями страны-агрессора можно провести параллели с тем, что сейчас делает Иран. Речь идет о поставках для прокси.

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"Если Россия в некоторых вещах невиновна, а почему кто-то пытается достать иранцев? Если они толкуют Конвенцию о финансировании терроризма, что это условно "в чемодане деньги принести террористам", а все остальное – не терроризм, то что тогда вообще терроризм?" – возмутился Климкин.

В то же время Международный суд ООН отказался вынести конкретное решение относительно вероятной ответственности России за сбивание малайзийского пассажирского самолета. Это произошло в июле 2014-го года под Донецком. Как отметил дипломат, это отдельный судебный процесс.

Мне еще меньше нравится другое решение по Конвенции о запрете расовой дискриминации. И когда суд говорит, что "запрет Меджлиса – запретили, но там вроде бы нарушения Конвенции нет", то я фундаментально не согласен с таким толкованием международного права,

– подчеркнул бывший министр иностранных дел Украины.

Важно! В 2016-м году так называемый российский оккупационный "верховный суд Крыма" запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории России. Его признали якобы "экстремистской организацией". Впоследствии это незаконное решение поддержала высшая судебная инстанция страны-агрессора – верховный суд России.

По мнению Павла Климкина, когда есть такие решения, это означает, что международное право не то, что не действует, а будто "не существует". Это открывает возможность для любых манипуляций и издевательства над международным правом, которое и так плохо работает.

"Есть симпатичные моменты, которые обвиняют Россию. Мы будем и в дальнейшем их использовать, и в дальнейших процессах, и будем пытаться доставать Россию в национальных судах. Но некоторые моменты этих решений, я считаю, нелепые, беспомощные и жалкие", – подчеркнул дипломат.

Мир не выиграл

По словам бывшего министра иностранных дел Украины, можно по-разному толковать Конвенцию ООН о финансировании терроризма. Если толковать документ как 40 лет назад, то стоит отметить, что мир изменился. Появились другие вызовы и угрозы.

"Я не считаю, что мы проиграли, но и не считаю, что мы выиграли. От этого решения мир и международное право однозначно не выиграли", – сказал Павел Климкин.

Что известно о решении суда