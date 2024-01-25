Этот иск – первый межгосударственный, который Украина подала против России. Это произошло еще в 2017 году. Причиной стала агрессия России в Крыму и на Донбассе.

Обратите внимание Я не ошибся, – Буданов отверг обвинения, что ВСУ так и не удалось войти в Крым

Решение объявят уже 31 января в 15:00. Речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации".

Детали дела

Украина доказывает, что Россия нарушила конвенции. Страна-террористка вооружила группировки марионеточных "республик". Речь идет о территории Донецкой и Луганской областей.

Промежуточное решение Суд вынес в апреле 2017 года. Страну-террористку обязали не ограничивать возможности крымских татар сохранять свои представительские институты. В частности, говорится о Меджлисе. Также от России требовали обеспечить доступность образования на украинском языке.

Новое правительство Польши отменяет иск против России

В январе 2024 года стало известно, что новое правительство Польши отменяет иск против России. Говорится о трагедии, которая всколыхнула весь польский народ: Смоленскую авиакатастрофу. Тогда она унесла жизни тогдашнего президента Леха Качиньского, его жена и почти 90 представителей польской политической, военной, религиозной элиты.