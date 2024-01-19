Соответствующую информацию сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский 18 января. Он объяснил причину такого решения.

Заметьте Смоленская трагедия: мешающая поставить точку о расследовании катастрофы Ту-154М

Что известно о решении Польши не подавать иск против России

Подача заявки, не имеющей даже теоретических шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам,

– заявил польский министр.

Перед этим новый Кабмин Польши 15 января 2024 года распустил правительственную комиссию, повторно расследовавшую Смоленскую авиакатастрофу. Во время трагедии в 2010 году погиб тогдашний президент Лех Качиньский, его супруга и около 90 представителей польской политической, военной, религиозной элиты.

"В ближайшее время будет создана специальная группа, которая будет анализировать все аспекты деятельности ликвидируемой комиссии", – заверили в Министерстве обороны Польши.

Замминистра обороны Цезарий Томчик заявил, что ликвидация комиссии означает завершение расходов сотен миллионов злотых на деятельность, которая "не имеет ничего общего с выяснением причин Смоленской катастрофы".

Комиссия должна была расследовать вероятную причастность России к катастрофе

В 2016 году Польша создала комиссию, которая должна была расследовать вероятную причастность России к катастрофе, хотя доказательств так и не предоставила. Тогда Минобороны Польши возглавлял Антоний Мацеревич, который в 2016 году заявил, что причиной трагедии мог стать теракт, уже в октябре 2017 сказал, что один из бортовых самописцев самолета "зафиксировал момент взрыва".

Два предварительных отчета польских и российских экспертов по авиационным инцидентам написали, что они не нашли доказательств умышленных действий, а катастрофа стала результатом человеческой ошибки. Однако польский народ и главные представители партии "Право и справедливость" (PiS) ставили результаты этого расследования под вопрос.

Коротко о Смоленской авиакатастрофе