Відповідну інформацію повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський 18 січня. Він пояснив причину такого рішення.

Зауважте Смоленська трагедія: що заважає поставити крапку о розслідування катастрофи Ту-154М

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Подача заявки, яка не має навіть теоретичних шансів на успіх, наражає державу та платників податків на невиправдані витрати,

– заявив польський міністр.

Перед цим новий Кабмін Польщі 15 січня 2024 року розпустив урядову комісію, що повторно розслідувала Смоленську авіакатастрофу. Під час трагедії у 2010 році загинув тодішній президент Лех Качинський, його дружина та майже 90 представників польської політичної, військової, релігійної еліти.

"Найближчим часом буде створена спеціальна група, яка аналізуватиме всі аспекти діяльності ліквідованої комісії", – запевнили в Міністерстві оборони Польщі.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що ліквідація комісії означає завершення витрат сотень мільйонів злотих на діяльність, яка "не має нічого спільного зі з'ясуванням причин Смоленської катастрофи".

Комісія мала розслідувати ймовірну причетність Росії до катастрофи

У 2016 році Польща створила комісію, яка мала розслідувати ймовірну причетність Росії до катастрофи, хоч доказів так і не надала. Тоді Міноборони Польщі очолював Антоній Мацеревич, який у 2016 році заявив, що причиною трагедії міг стати теракт, вже у жовтні 2017 року сказав, що один із бортових самописців літака "зафіксував момент вибуху".

Два попередні звіти польських та російських експертів з авіаційних інцидентів написали, що вони не знайшли доказів навмисних дій, а катастрофа стала результатом людської помилки. Проте польський народ та головні представники партії "Право і справедливість"(PiS) ставили результати цього розслідування під сумніви.

Коротко про Смоленську авіакатастрофу