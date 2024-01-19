Відповідну інформацію повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський 18 січня. Він пояснив причину такого рішення.
Зауважте Смоленська трагедія: що заважає поставити крапку о розслідування катастрофи Ту-154М
Що відомо про рішення Польщі не подавати позов проти Росії
Подача заявки, яка не має навіть теоретичних шансів на успіх, наражає державу та платників податків на невиправдані витрати,
– заявив польський міністр.
Перед цим новий Кабмін Польщі 15 січня 2024 року розпустив урядову комісію, що повторно розслідувала Смоленську авіакатастрофу. Під час трагедії у 2010 році загинув тодішній президент Лех Качинський, його дружина та майже 90 представників польської політичної, військової, релігійної еліти.
"Найближчим часом буде створена спеціальна група, яка аналізуватиме всі аспекти діяльності ліквідованої комісії", – запевнили в Міністерстві оборони Польщі.
Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що ліквідація комісії означає завершення витрат сотень мільйонів злотих на діяльність, яка "не має нічого спільного зі з'ясуванням причин Смоленської катастрофи".
Комісія мала розслідувати ймовірну причетність Росії до катастрофи
У 2016 році Польща створила комісію, яка мала розслідувати ймовірну причетність Росії до катастрофи, хоч доказів так і не надала. Тоді Міноборони Польщі очолював Антоній Мацеревич, який у 2016 році заявив, що причиною трагедії міг стати теракт, вже у жовтні 2017 року сказав, що один із бортових самописців літака "зафіксував момент вибуху".
Два попередні звіти польських та російських експертів з авіаційних інцидентів написали, що вони не знайшли доказів навмисних дій, а катастрофа стала результатом людської помилки. Проте польський народ та головні представники партії "Право і справедливість"(PiS) ставили результати цього розслідування під сумніви.
Коротко про Смоленську авіакатастрофу
- 10 квітня 2010 року під російським містом Смоленськ розбився польський літак російського виробництва Ту-154М. На його борту перебували 96 людей, включно з президентом Польщі Лехом Качинськи та першою леді Марією.
- Також там була військова, політична та релігійна еліта країни: голова Національного банку Славомир Скшипек, начальник генерального штабу Війська польського Франтішек Гонгора, командувач повітряними силами Анджей Бласік, голова Бюро національної безпеки Александр Щигло, голова адміністрації президента Владислав Стасяк, віцеспікер Сейму Єжи Шмайдзінський, заступник міністра закордонних справ Анджей Кремер, президент республіки в екзилі Ришард Кочаровський, керівник Інституту Національної пам'яті Януш Куртика і низка інших високопосадовців.
- Всі вони летіли до Катині – місця страти 21 857 польських військовополонених, що були знищені за наказом Москви у 1940 році.
- На жаль, на борту літака загинули всі 88 пасажирів та 8 членів екіпажу. Щодо причин трагедії, то відповідь мав дати Міждержавний авіаційний комітет (МАК), який перебував під значним впливом російської влади. Вони швидко дійшли висновку, що "літак Ту-154М впав через помилку польського екіпажу".
- Польська сторона не мала доступу до значної кількості матеріалів, тож формально погодилась з результатами МАК. Проте брат-близнюк загиблого президента Ярослав Качинський та багато інших відомих людей Польщі заявили, що не визнають результатів розслідування та вважають їх бездоказовими.
- У 2022 році Окружний суд Варшави заочно арештував російського авіадиспетчера, який у день катастрофи контролювали польоти в аеропорту російського Смоленська. Речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський заявив, що перед цим прокурори припустили, що підозрювані, свідомо дозволивши літаку знизитись, передбачили катастрофу та погодилися на неї.