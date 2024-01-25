Цей позов – перший міждержавний, який Україна подала проти Росії. Це відбулося ще у 2017 році. Причиною стала агресія Росії у Криму та на Донбасі.

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Рішення оголосять вже 31 січня о 15:00. Мовиться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації".

Деталі справи

Україна доводить, що Росія порушила конвенції. Країна-терористка озброїла збройні угруповання маріонеткових "республік". Мовиться про територію Донецької та Луганської областей.

Проміжне рішення Суд виніс у квітні 2017 році. Країну-терористку зобов'язали не обмежувати можливості кримських татар зберігати свої представницькі інституції. Зокрема, мовиться про Меджліс. Також від Росії вимагали забезпечити доступність освіти українською.

Новий уряд Польщі скасовує позов проти Росії

У січні 2024 року стало відомо, що новий уряд Польщі скасовує позов проти Росії. Мовиться про трагедію, яка сколихнула весь польський народ: Смоленську авіакатастрофу. Тоді вона забрала життя тодішнього президента Лех Качинський, його дружина та майже 90 представників польської політичної, військової, релігійної еліти.

