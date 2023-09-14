Україна відділяється від Росії: розвідка Британії розповіла про важливий крок Києва в енергетиці

Наша держава продовжує торувати шлях до енергетичної незалежності від Росії. У британській розвідці звернули увагу на важливий крок, зроблений Києвом.

У новому звіті розвідки Великої Британії звернули увагу на подію, яка сталася 10 вересня 2023 року. Вона пов'язана з роботою "Енергоатому".

Читайте також Ракети теж нарощуватимуть, – у ПС оцінили, чим Росія може бити по енергооб’єктах восени

Запустили без російського палива

Власне, того дня оператор українських атомних електростанцій розповів про успішне перезавантаження реактора на Рівненській атомній електростанції. Цього разу використовували ядерні паливні збірки саме західного виробництва.

У відомстві зазначають, що українські АЕС мають реактори радянського зразка. І до лютого 2022 року наша держава цілком і повністю покладалася на постачання ядерного палива з Росії. А від початку повномасштабного вторгнення Київ прискорив плани з диверсифікації постачання.

Оскільки атомна енергетика забезпечує приблизно половину електроенергії в Україні, успіх "Енергоатому" в пошуку та встановленні західного палива є важливою точкою на шляху до довгострокового відокремлення України від Росії, чий вплив на енергопостачання України значно зменшився,

– кажуть у розвідці.

Оскільки ми заговорили про енергетику, то варто бути готовими до того, що взимку українцям буде непросто. Існує ймовірність, що росіяни масовано атакуватиму об'єкти енергетики.

Росія може готувати масовані атаки

На цьому в ефірі телемарафону наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що зараз окупанти не завдають масованих ракетних ударів з очевидних причин. Імовірно, вони готуються до обстрілів нашої держави в холодну пору року.

Цілком імовірно певний час ворог буде економити ракети, для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих,

– сказала вона.

За її словами, російські загарбники можуть спробувати знову бити по енергетичних та інших важливих об'єктах України. Усе для того, щоб занурити нас у холод і темряву в осінньо-зимовий період.