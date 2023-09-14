Украина отделяется от России: разведка Британии рассказала о важном шаге Киева в энергетике

Наше государство продолжает прокладывать путь к энергетической независимости от России. В британской разведке обратили внимание на важный шаг, сделанный Киевом.

В новом отчете разведки Великобритании обратили внимание на событие, которое произошло 10 сентября 2023 года. Оно связано с работой "Энергоатома".

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Запустили без российского топлива

Собственно, в тот день оператор украинских атомных электростанций рассказал об успешной перезагрузке реактора на Ровненской атомной электростанции. На этот раз использовали ядерные топливные сборки западного производства.

В ведомстве отмечают, что украинские АЭС имеют реакторы советского образца. И до февраля 2022 года наше государство целиком и полностью полагалось на поставки ядерного топлива из России. С самого начала полномасштабного вторжения Киев ускорил планы по диверсификации поставок.

Поскольку атомная энергетика обеспечивает примерно половину электроэнергии в Украине, успех "Энергоатома" в поиске и установке западного топлива является важной точкой на пути к долгосрочному отделению Украины от России, чье влияние на энергоснабжение Украины значительно уменьшилось,

– говорят в разведке.

Поскольку мы заговорили об энергетике, то следует быть готовым к тому, что зимой украинцам будет непросто. Существует вероятность, что россияне будут массированно атаковать объекты энергетики.

Россия может готовить массированные атаки

Об этом в эфире телемарафона отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она заметила, что сейчас оккупанты не наносят массированных ракетных ударов по очевидным причинам. Вероятно, они готовятся к обстрелам нашего государства в холодное время года.

Вполне вероятно некоторое время враг будет экономить ракеты для того, чтобы готовиться к другим мероприятиям и действиям более мощным и массированным,

– сказала она.

По ее словам, российские захватчики могут попытаться снова бить по энергетическим и другим важным объектам Украины. Все для того, чтобы погрузить нас в холод и тьму в осенне-зимний период.